La cantante brasileña Anitta posa para su estatua de cera en el museo de Nueva York

Río de Janeiro, 13 ago (EFE).- La cantante Anitta, reina del pop en Brasil y una de las intérpretes de música urbana con más ventas en América Latina, divulgó este viernes un video en el que aparece posando para la estatua de cera con la que será homenajeada a partir del próximo año en el Museo Madame Tussauds de Nueva York.

"Estoy tan honrada. No aguanto las ganas de ver mi estatua de cera en el Madame Tussauds de Nueva York", afirmó la popular cantante de 28 años, que se destaca en la lista de los 15 músicos más influyentes en las redes sociales de la Billboard, en una publicación en su cuenta en Twitter.

La artista, con millones de seguidores en redes como Instagram, compartió en Twitter un video y algunas imágenes en las que aparece posando para las fotografías con las que será producido el molde de su estatua de cera.

La estatua será realizada en Londres, en donde está la casa matriz del Madame Tussauds, pero permanecerá en exhibición en la sede del museo en Nueva York a partir del próximo año.

Entre otros brasileños que ya tienen estatuas de cera en el Madame Tussauds destacan el futbolista Neymar, con su figura exhibida en la sede de Orlando, y la modelo internacional Alessandra Ambrósio, con la suya en la de Nueva York.

Según la asesoría de la cantante, cerca de 20 artistas trabajarán en Londres en la producción de la estatua, que debe quedar lista en unos seis meses, cuando será enviada a Nueva York.

La cantante, que actualmente graba un disco en estudio con canciones en portugués, español e inglés, fue nominada al Mejor Álbum de Música Urbana de los premios Latin Grammy de este año por su más reciente producción, "Kisses".

Este año igualmente su sencillo "Girl From Rio" le permitió estar entre las más escuchadas en la lista de US Top 40 Radio de Estados Unidos.