Kyle Murphy repite triunfo y Amaro Antunes se viste de amarillo

EFE/EPA/NUNO VEIGA

Lisboa, 13 ago (EFE).- El ciclista estadounidense Kyle Murphy (Rally Cycling) repitió triunfo este viernes en la Volta a Portugal y ganó su segunda etapa en esta edición, en la que el portugués Amaro Antunes (W52-FCPorto), vencedor el año pasado, aprovechó la montaña para vestirse de amarillo.

Murphy, de 29 años, ya se había coronado en la segunda etapa, en Castelo Branco, pero quiso sumar otra victoria.

Formó parte de la escapada de la etapa y saltó en la última subida, un puerto de primera categoría en la Serra do Larouco de Montalegre, para conseguir llegar en solitario a meta y volver a levantar los brazos.

A 13 segundos entró el español José Félix Parra (Kern Pharma), segundo, y a 25 el portugués Henrique Casimiro (Kelly/Simoldes/UDO), tercero.

La octava etapa fue una de las más duras de esta "Grandíssima", con 160,7 kilómetros y dos puertos de primera, el de meta y la complicada subida de Torneiros, a los 119 kilómetros, que dejó cambios en la parte alta de la general.

El luso Rafael Reis, especialista en crono que se puso líder ayer jueves tras vencer su tercera etapa este año, no pudo seguir el ritmo en la montaña y se quedó rezagado cuando un grupo de corredores, entre ellos varios aspirantes a ganar la Volta, saltó del pelotón a 40 kilómetros de meta.

En ese grupo entró Amaro Antunes, que venció la edición especial realizada en 2020 por el coronavirus y que acabó enfundándose la "camisola amarela".

El portugués de 30 años lidera la general con 14 segundos de ventaja sobre el español Alejandro Marque (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel), que estuvo este viernes cerca de recuperar el liderato pero no pudo aguantar el ritmo del grupo de Antunes en los últimos kilómetros.

El portugués Frederico Figueiredo (Efapel) es tercero a 18 segundos del líder y el uruguayo Mauricio Moreira, también de Efapel, cuarto a 50 segundos.

Tras participar en la escapada de este viernes José Félix Parra se puso séptimo en la general, a 1:52 segundos, mientras que el puertorriqueño Abner González (Movistar) es octavo a 1:53.

Todo sigue en abierto en la Volta y este sábado se correrá otra dura etapa de 145,5 kilómetros con dos puertos de primera categoría, uno de ellos el mítico Alto da Senhora da Graça, donde estará situada la meta.

La Volta a Portugal finalizará el domingo con una crono de 20 kilómetros en Viseu que terminará de definir el vencedor de la 82ª edición.