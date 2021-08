Kiko Rivera, demoledor dardo... ¿Dirigido a Anabel Pantoja?: "Pon los pies en la tierra. Torres más altas cayeron"

27-06-2021 Kiko Rivera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 13 (CHANCE)



Anabel Pantoja está viviendo, tras el estreno de su propio documental, "Anabel al desnudo", su gran momento de gloria. Alabada por todos y convertida en la nueva gran estrella del universo Pantoja, la 'sobrinísima' triunfa en todas las facetas de su vida. Y es que, en los últimos tiempos, la sevillana se ha posicionado como una de las influencers más seguidas de nuestro país y todo lo que toca (o en su caso promociona a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1.5 millón de seguidores) se convierte en oro. Además, con cada vez más peso en televisión, la colaboradora se ha consolidado como uno de los rostros imprescindibles de 'Sálvame' y, con sus propias polémicas, ha conseguido acaparar más protagonismo que su tía, Isabel Pantoja, y sus primos Kiko Rivera e Isa Pantoja, eclipsados por el 'huracán Anabel'.



Disfrutando de unas vacaciones a todo tren en Ibiza con su novio, Omar Sánchez - de las que están dando buena cuenta en redes sociales - e intentando digerir todo lo que le ha pasado en las últimas semanas, Anabel podría llevarse hoy un gran disgusto que no esperaba. ¿Por qué? Pues porque Kiko Rivera ha vuelto a usar Instagram para lanzar un dardo envenedado que, todo indica, tiene a su prima como destinataria.



"Pon los pies en la tierra. Debes acordarte y saber quien eres, algunos lo olvidan fácilmente, sé humilde ahora y siempre. Mantén las amistades de siempre", ha publicado el hijo de Isabel Pantoja, asegurando además que "cuando estás en tu momento se acercan más de la cuenta, y la mayoría comete el error de olvidar a los de siempre". "Recuérdalo always. Torres más altas cayeron", ha añadido Kiko sin decir a quién va dirigida esta "reflexión del día" que nos ha dejado totalmente impactados. "Os quiero tela familia. Vuestro Kiko. Siempre siendo Kiko donde quiera que vaya. ¿Tú puedes decir lo mismo?" ha concluido el Dj su mensaje.



Un mensaje que, a pesar de no estar dedicado especifícamente a nadie, parece escrito para Anabel Pantoja, a la que su primo podría estar advirtiendo de los peligros del estrellato recientemente alcanzado, dejándole claro que el 'olimpo de los dioses' no es siempre como aparenta. ¿Estamos ante una nueva muestra de la impulsividad de Kiko y está el marido de Irene Rosales usando una vez más sus redes sociales para confesar qué piensa del éxito de la que era como su hermana? ¡Seguiremos informando!