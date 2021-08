Julio de 2021, el mes más caluroso que ha tenido hasta ahora la Tierra

Vista del atardeceren la Bahía de Guanabara en Rio de Janeiro (Brasil). EFE/Fabio Motta/Archivo

Washington, 13 ago (EFE).- Julio de 2021 se ha convertido en el mes más caluroso "jamás registrado" hasta ahora en la Tierra, reveló este viernes la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

Según un informe de la NOAA, la temperatura de la superficie terrestre y oceánica durante el mes pasado fue 1,67 grados fahrenheit (0,93 grados centígrados) mayor al promedio del siglo XX, que se situó en 60,4 grados F (15,8 grados C). Esto supera los registros que esa agencia empezó a llevar desde hace 142 años.

El administrador de la NOAA, Rick Spinrad, aseguró en un comunicado que julio "es típicamente el mes más cálido del año", pero el de 2021 "se superó a sí mismo como el julio y el mes más caluroso jamás registrados".

Spinrad advirtió que este nuevo récord se suma "a la inquietante y perturbadora trayectoria que el cambio climático ha marcado en el planeta".

De acuerdo con los registros de la NOAA, julio superó en 0,02 grados F (0,01 grados C) el récord anterior, establecido en julio de 2016.

Solo en el hemisferio norte, la temperatura terrestre superó en 2,77 grados F (1,54 grados C) la media, y quebró el récord anterior de 2012.

En Asia, el calor en julio superó la temperatura máxima alcanzada en 2010; mientras que en Europa fue el segundo mes más caluroso, al igualar el registro de 2010 y sin superar el del mismo mes de 2018.

Para América del Norte, América del Sur, África y Oceanía el julio pasado estuvo entre los "diez más calurosos", según la NOAA.

La información alertó igualmente que es "muy probable" que 2021 se ubique entre los diez años más calurosos que se han registrado en el mundo, de acuerdo con la perspectiva de la clasificación mundial de temperaturas contenidas en el informe sobre el clima mundial de julio de 2021.

Además, destacó la NOAA, la cobertura del hielo marino del Ártico fue en julio "la cuarta más pequeña" marcada para ese mes en el registro de 43 años recopilado por el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo (NSIDC, en inglés).