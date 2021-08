JUANES revoluciona Instagram con estas últimas 5 publicaciones. ¡No te las pierdas!

JUANES (@juanes) causó furor en las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 170.161 de interacciones entre sus fans.

Desde las más clásicas hasta las que inspiraron mi carrera musical 🤘🏻🎸🔥 No te lo pierdas #OrigenTour





❤️🔥❤️❤️❤️ #Repost @lachechi ・・・ Hoy esta de cumple este hombre hermoso que Dios puso en mi camino para aprender y crecer juntos, hoy doy gracias por su vida y por ese corazón que tiene que es más grande que El ❤️ Que sean muchos más celebrando la vida y el amor. Te amo mi amor @juanes Que seas muy Feliz hoy y siempre 🦋❤️





Solo 150 unidades de esta chimba de chaqueta que diseñamos con @levis_co. Ojo que no saldran a la venta 🔥 Quién quiere quedarse con una?! #Origen 📸 @marioalzatee 🎨🖍 @tavogaravato





Me sube la bilirrubina.. Cuando te miro y no me miras 🎶 @lachechi me concede esta pieza? Video oficial en exclusiva por Facebook Watch





Una escena sacada de 1972 🔙 ¿La recuerdan? #TheBeatles 📸 @marioalzatee

Juan Esteban Aristizábal Vasquez, mejor conocido como Juanes, nació en Colombia, en el estado de Antioquía, el 9 de agosto de 1972. Ha sido premiado con 26 Grammy Latinos a lo largo de su carrera y ha vendido más de 16 millones de álbumes a nivel mundial.

A los 15 años comenzó su carrera en una banda de metal, llamada Ekhymosis, con la que publicó seis álbumes logrando un buen reconocimiento en la escena rock de su país natal.

En 1998 Juan Esteban se traslada a vivir a Los Ángeles. Su estancia en esta ciudad norteamericana le sirve de inspiración y se convierte en el eje temático de su primer disco como solista, lanzado en el 2000, Fíjate bien, logrando buenos conceptos de la crítica especializada; en 2004 lanza el álbum Mi sangre, que se convierte en superventas internacional.

Su nombre empezó a ganar popularidad en los diversos países del mundo, especialmente los de habla hispana. A finales de 2007 lanza al mercado La Vida… Es Un Ratico, tuvo mucho éxito. En 2010 pública P.A.R.C.E., considerado uno de sus álbumes más íntimos. Debemos indicar que su música era muy popular entre los jóvenes. En 2012 publica el álbum Juanes MTV Unplugged que incluía tres canciones: «Todo En Mi Vida Eres Tú», «La Señal» y «Azul Sabina». En 2014 publicó su álbum más reciente Loco De Amor.