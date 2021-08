Investigan la muerte de otra militar surcoreana tras denunciar acoso sexual

El Ministro de Defensa Nacional de Corea del Sur, Suh Wook.EFE/EPA/KOREA/Archivo

Seúl, 13 ago (EFE).- Las autoridades militares surcoreanas investigan hoy a fondo el caso de una oficial de la marina que fue hallada muerta el jueves tras supuestamente haber sufrido acoso sexual por parte de un superior.

El caso de esta militar, que aparentemente se quitó la vida, es muy similar a uno ocurrido en mayo, cuando otra oficial de las fuerzas aéreas surcoreanas se suicidó tras haber sido acosada por compañeros y después que el cuerpo militar no investigase lo sucedido y colegas suyos trataran de tapar lo sucedido.

El cuerpo de la oficial de marina, cuyo nombre no se ha dado a conocer, fue hallado en el dormitorio de la base de la provincia de Gyeonggi, cerca de Seúl, donde estaba destinada apenas dos días después de que la policía militar comenzara a interrogarla a ella y a su presunto agresor.

La mujer, de 32 años, había denunciado que había sido acosada por un superior a final de mayo en un restaurante, y aparentemente no fue trasladada a una unidad distinta de la su supuesto agresor hasta este pasado lunes, lo que abre interrogantes sobre la respuesta dada a su denuncia.

El Ministro de Defensa Nacional, Suh Wook, que aparentemente no recibió hasta ayer un informe del caso, pidió hoy disculpas a los familiares por el fallecimiento de la oficial.

A su vez, el presidente surcoreano, Moon Jae-in, dijo estar "enfurecido" al recibir hoy información sobre el caso, que pone nuevamente en tela de juicio la respuesta y la prevención implementadas en casos de acoso y abuso sexual en las Fuerzas Armadas surcoreanas, y ordenó que el caso se investigue a fondo.