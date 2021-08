GBretaña: Autor de matanza tenía licencia para portar armas

LONDRES (AP) — Los investigadores del primer tiroteo masivo en Gran Bretaña en más de una década — que dejó seis muertos, incluyendo al perpetrador — dijeron el viernes que no estaba claro aún el motivo, pero agregaron que no había indicios de terrorismo.

La policía identificó al atacante como Jake Davison, de 22 años, y dijo que el hombre tenía una licencia para portar armas de fuego, pero no reveló más detalles. Según testigos, el individuo usó una escopeta en el ataque del jueves por la noche, dijo la policía, aunque no confirmó qué tipo de arma era ni si era la misma para la que Davison tenía licencia.

Los delitos con armas de fuego son raros en Gran Bretaña, que tiene controles estrictos.

Shaun Sawyer, jefe de la policía de Devon y Cornwall, dijo a la prensa que policías que respondían a múltiples llamadas de emergencia a las 6:11 de la tarde llegaron seis minutos más tarde a una dirección en el barrio de Keyham, en Plymouth, donde Davison había matado a una mujer que vivía allí. La policía investigaba si Davison y la mujer se conocían, dijo.

Davison dejó la casa e inmediatamente mató a “una niña muy pequeña” y un familiar que estaban afuera, y seguidamente hirió a tiros a dos personas en la misma calle. Se fue entonces a un parque donde mató a un hombre y después le disparó a una mujer en una calle cercana, la cual murió más adelante en un hospital, dijo Sawyer.

La niña tenía tres años y las otras víctimas entre 33 y 66.

Testigos dijeron que Davison se suicidó antes del arribo de la policía. Davison recibió la licencia para usar un ama de fuego el año pasado y la policía estaba tratando de determinar si había recibido una licencia antes.

Sawyer dijo que los investigadores no estaban seguros del motivo, pero que no estaban considerando terrorismo ni lazos con grupos ultraderechistas, aunque no han descartado nada.

“Veremos lo que tiene en su disco duro, en su computadora, lo que tiene en las redes sociales”, dijo Sawyer.

“Creemos que se trata de un incidente de naturaleza doméstica que se ha extendido a la calle y ha causado que varias personas en Plymouth pierdan la vida en una circunstancia extraordinariamente trágica”, dijo.

Davison pareció colocar videos en YouTube bajo el nombre Professor Waffle en una cuenta que ahora fue suspendida, remplazada con una nota que dice que violaba las directrices de la comunidad. En un video de 11 minutos colocado antes del tiroteo, Professor Waffle habla de cómo ha sido “golpeado y derrotado por la vida”.

Se refiere a dificultades para conocer mujeres, mantenerse motivado para hacer ejercicios y perder peso y sobre su trabajo en andamiaje.

El último tiroteo masivo en Gran Bretaña había sido en el 2010, cuando un taxista mató a 12 personas en Cumbria y se suicidó.