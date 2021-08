Fútbol/Primera.- (Previa) El Betis estrena su ilusionante curso en Mallorca y el Espanyol regresa a Primera en El Sadar

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Real Betis inicia este sábado una temporada ilusionante, la de su regreso a Europa, ante el recién ascendido RCD Mallorca en el Visit Mallorca Estadi (19.30 horas), en una primera jornada de LaLiga Santander en la que Cádiz y Levante miden fuerzas en el renombrado Nuevo Mirandilla (19.30 horas) y en la que el RCD Espanyol celebra su regreso a la máxima categoría en El Sadar (22.00 horas).



Tras conseguir el pasado curso el billete para la fase de grupos de la Liga Europa, el conjunto verdiblanco ha vuelto a ponerse en manos de Manuel Pellegrini con la intención de emular la gesta de entonces, cuando estuvo 11 partidos sin perder. Todo en una temporada en la que necesitará dosificar fuerzas.



La baja de Youssouf Sabaly tras lesionarse en el último encuentro de pretemporada obligará al técnico chileno a realizar retoques en la defensa, mientras que Juan Miranda, recién llegado tras los Juegos Olímpicos, tendrá que esperar en el banquillo mientras coge ritmo. En el centro del campo, muchos son los aspirantes a hacerse con un lugar en el once, con Canales como indiscutible después de recuperarse de sus molestias en el tobillo.



Enfrente tendrán a un Mallorca liderado por un viejo conocido por la parroquia bética, Salva Sevilla, y que aspira a confirmarse en Primera. Los de Luis García Plaza se han reforzado bien para tratar de lograrlo, con nombres como Daniel Sturridge, Amath N'Diaye, Rodrigo Battaglia, Take Kubo o Jaume Costa, este último con molestias y que todavía no podrá debutar.



Por su parte, Cádiz y Levante regresan a la acción en el Nuevo Mirandilla, antiguo Ramón de Carranza, después de una pasada temporada en la que no pasaron excesivos apuros para salvarse, sobre todo en el caso del cuadro cadista.



Los de Álvaro Cervera, que se mantiene al frente del equipo, se consolidaron en la máxima categoría y ahora presentan un bloque reforzado con las incorporaciones del madridista Chust, el central armenio Haroyan o Álvaro Jiménez. En el inicio del curso, sin embargo, no podrán contar con los lesionados José Mari, Garrido y Arzamendia.



El conjunto levantinista, por su parte, retoma la competición con la gran incorporación de Roberto Soldado, que espera nutrir de gol a los de Paco López desde el principio, en el que no estarán por lesión ni el capitán Sergio Postigo ni Álex Blesa.



Por último, el Espanyol inicia en El Sadar su vuelta a Primera tras un año en LaLiga SmartBank con el objetivo de asentarse. Para ello, en su primer encuentro, Vicente Moreno tendrá las dudas de Puado y Óscar Gil, recién llegados de los Juegos, Keidi Baré y Dimata y la baja de Darder por sanción.



Osasuna, sin casi cambios en la plantilla, espera refrendar las buenas sensaciones de la pasada campaña con nuevos fichajes como los de Ramalho y Cote y con la recuperación tras cesión de jugadores como Rober Ibáñez, Brandon y Cardona.



-PROGRAMA DEL SÁBADO EN LALIGA SANTANDER.



Mallorca - Betis. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 19.30.



Cádiz - Levante. Jaime Latre (C.Aragonés) 19.30.



Alavés - Real Madrid. Soto Grado (C.Riojano) 22.00.



Osasuna - Espanyol. Ortiz Arias (C.Madrileño) 22.00.