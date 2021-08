Fútbol.- Solskjaer dice que Varane no ha "entrenado" todavía con el United y que faltan "pequeñas cosas" de su contrato

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Manchester United, Ole-Gunnar Solskjaer, aseguró este viernes que el central francés Raphael Varane todavía no ha "entrenado" con el equipo inglés por no haber cerrado un contrato que "se completará pronto".



"No ha entrenado con nosotros. Todos los puntos están sobre las íes, pero las cosas llevan tiempo y lamentablemente con el aislamiento y la demora no está cien por cien hecho todavía, pero se completará pronto", señaló Solskjaer este viernes en rueda de prensa.



El noruego insistió que el internacional ya en estos casos siempre "hay pequeñas cosas" que retrasan estas cosas y recalcó que "el gran obstáculo fue el aislamiento y la cuarentena". "Ya ha estado en Manchester, pero no puedo decir que estará con nosotros ante el Leeds, probablemente puedo decir que no porque no ha entrenado con nosotros", sentenció.