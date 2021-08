Fútbol.- Las ligas critican la extensión en septiembre y octubre de las Eliminatorias Sudamericanas para Catar 2022

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Foro de Ligas Mundiales, organización que representa a 40 de los campeonatos profesionales de fútbol, entre ellos LaLiga, mostró su queja por la modificación realizada por la FIFA para situar en septiembre y octubre los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar del año que viene que fueron aplazados el pasado mes de marzo, avisando de que apoyarán a aquellos clubes que no quieren liberar a sus jugadores para poder contar con ellos.



La FIFA aprobó que se disputen triples jornadas de esta fase de clasificación en Sudamérica en los parones de estos dos meses para recuperar los encuentros perdidos de marzo por la pandemia, algo que no ha gustado a las ligas.



"El Foro de Ligas Mundiales ha sido informado de que la FIFA modificó unilateralmente el calendario de partidos internacionales para reprogramar las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial que se debían jugar en marzo de 2021. La FIFA ha decidido extender los períodos internacionales de septiembre y octubre de 2021 en dos días para permitir que la CONMEBOL programe tres partidos en lugar de dos", indicó la asociación en un comunicado este viernes.



Además, también se quedó de que el ente rector del fútbol mundial haya decidido "unilateralmente no extender la excepción sobre la obligación de liberar a los jugadores cuando exista una obligación de cuarentena a su regreso a sus clubes".



Las Ligas se quejan de que esto va a provocar que los jugadores sudamericanos convocados por sus selecciones para estos partidos "se perderán los partidos con sus clubes, ya sea por las modificaciones del calendario o por una posible cuarentena".



"Estas decisiones de la FIFA tendrán un impacto negativo en las ligas, clubes, jugadores y aficionados. Las ligas y sus clubes deben cumplir con onerosos requisitos contractuales, garantizando también la salud y la seguridad, y una cuidadosa planificación de los partidos. Permitir cambios unilaterales a un calendario internacional establecido de partidos establecido no respeta estos acuerdos", subrayó.



Por ello, consideran que, "como organismo rector", la FIFA debería intentar encontrar "la mejor solución para toda la comunidad del fútbol", pero que, en cambio, ha decidido "imponer la peor opción posible prácticamente sin previo aviso". "Esto plantea un problema de gobernanza obvio que deberá abordarse", advirtieron.



"En cuanto a las próximas ventanas internacionales, los clubes no pueden estar obligados a liberar a sus jugadores en tales circunstancias. Como consecuencia, las ligas de fútbol profesional apoyarán plenamente a los clubes que se nieguen a liberar a sus jugadores y a los jugadores que se nieguen a ir en caso de que haya una cuarentena con el país en cuestión y, en general, si no quieren perderse las competiciones nacionales", sentenciaron.