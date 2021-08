Etiopía.- Abiy critica la alianza entre el TPLF y el OLA y les acusa de "actividades destructivas" contra Etiopía

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Etiopía ha criticado el anuncio de los grupos rebeldes Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) y el Ejército de Liberación Oromo (OLA), ambos designados como organizaciones terroristas, y los ha acusado de llevar a cabo "actividades destructivas contra la estabilidad" del país.



"La declarada alianza entre el OLA y el TPLF no es nueva ni sorprendente para el Gobierno de Etiopía", ha indicado la oficina del primer ministro, Abiy Ahmed. "Si bien el momento elegido para la declaración debe ser analizado, el Gobierno ha indicado desde hace más de dos años que el TPLF ha usado al OLA como herramienta para su misión destructiva", ha agregado.



El Ejecutivo etíope ha denunciado en decenas de ocasiones que milicianos del OLA --escindido del Frente de Liberación Oromo (OLF) tras el acuerdo de paz de 2018-- estaban detrás de ataques y matanzas en la región de Oromía y otras partes del país y ha acusado al TPLF de estar detrás de estos esfuerzos, optando finalmente por declarar a ambos como organizaciones terroristas.



Esta decisión fue adoptada meses después de que el Ejército etíope lanzara en noviembre de 2020 una ofensiva en Tigray contra el TPLF --que entonces gobernaba en la región-- a raíz de un ataque contra la principal base militar en la capital regional, Mekelle.



La alianza entre ambos grupos ha sido anunciada en un contexto de expansión de los combates a las regiones de Afar y Amhara después de que el TPLF haya extendido su ofensiva tras recuperar Mekelle e ignorar el alto el fuego unilateral declarado a finales de junio por las autoridades centrales.



Así, la oficina de Abiy ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter que "en la declaración de este poco habitual matrimonio, ambas organizaciones reconocen públicamente que están llevando a cabo actividades destructivas contra la estabilidad de la nación y que el terrorismo es su rasgo general".



"El Gobierno lo lleva diciendo un tiempo, pero parece que los medios internacionales prefieren creérselo cuando las organizaciones terrorista se lo dicen. Ahora ya se lo han dicho a todo el mundo", ha criticado en su comunicado.



"Es importante destacar que ninguna entidad terrorista puede decir que defiende al pueblo de Oromía cuando mata a gente de la región con fines políticos y que ninguna entidad terrorista puede decir que defiende al pueblo de Tigray cuando mata a su gente y la convierte en rehén con fines políticos", ha argüido.



En este sentido, la oficina de Abiy ha recalcado que "no debe olvidarse que el TPLF torturó, mató, desplazó e hizo desaparecer a muchos jóvenes oromo acusándoles de ser parte del OLA antes de su escisión". "No tenemos duda de que las voces maduras y los fundadores del OLA denunciarán esta alianza destructiva", ha remachado.



La alianza entre el TPLF y el OLA amenaza con extender aún más el conflicto en Etiopía, que ha tenido su epicentro en Tigray. El propio Abiy pidió el martes a la población que se una al Ejército para hacer frente al grupo y detener sus actividades "de una vez por todas".



"Es el momento adecuado para que todos los etíopes capaces que estén en edad se unan al Ejército, las fueras especiales y las milicias para mostrar su patriotismo", señaló el primer ministro a través de un comunicado publicado por su oficina.



El vice primer ministro y ministro de Exteriores de Etiopía, Demeke Mekonen, acusó recientemente al TPLF de "perder la oportunidad de la paz" al rechazar el alto el fuego unilateral, en medio de una expansión de los combates a Afar y Amhara, que han emitido en respuesta llamamientos a su población para armarse y hacer frente al grupo.