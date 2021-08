El público vuelve a la liga, pero con condiciones: 40 % de aforo y mascarilla

Vista del estadio Camp Nou de Barcelona sin público. EFE/Enric Fontcuberta/Archivo

Madrid, 13 ago (EFE).- Tras 16 meses vacías, las gradas del estadio de Mestalla volverán a llenarse esta noche de aficionados en el arranque de la liga de fútbol, en un partido que disputarán el Valencia contra el Getafe, aunque solo podrá ocuparse al 40 por ciento de su capacidad y preferentemente de socios y público local con mascarilla.

Son algunas de las condiciones recogidas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en un "acuerdo marco" y de "mínimos" aplicable a todo el territorio y que estarán vigentes desde hoy y hasta el día 29, momento en el que evaluará si es necesario cambiarlas en función de la evolución epidemiológica.

Y que este fin de semana afectarán a ocho partidos: además del Valencia-Getafe de hoy, mañana se disputarán cuatro (Mallorca-Betis; Cádiz-Levante; Alavés-Madrid y Osasuna-Español), el domingo otros tres (Celta de Vigo-Atlético de Madrid; Barcelona-Real Sociedad y Sevilla-Rayo Vallecano) y el lunes dos (Villarreal-Granada y Elche-Atlético de Bilbao).

En lo que queda de mes, el aforo no podrá superar el 40 % en recintos abiertos o el 30 % en cerrados; "con carácter general", los asistentes no podrán comer ni beber, salvo agua, ni fumar tabaco o productos relacionados; deberán entrar escalonadamente y usar siempre la mascarilla, guardando en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros.

El público deberá ser "preferentemente" abonados, aunque abre la puerta a la asistencia de seguidores locales, todo ello con el objeto de evitar al máximo la movilidad.

Mientras, los entrenamientos serán "preferentemente" sin público y, en todo caso, con los límites de aforo previstos.

El acuerdo alcanzado el pasado 4 de agosto por la ministra Carolina Darias y los consejeros subraya la importancia de reforzar la vigilancia del uso de la mascarilla de forma obligatoria y el respeto a las indicaciones sanitarias; de esta forma, no acudirán al evento personas con sintomatología compatible con covid o aquellas que estén en aislamiento o cumpliendo cuarentena.

Y recomienda proporcionar ventilación natural de forma permanente en interiores y, de no ser posible, forzada. Antes de su celebración, deberán comunicarse los detalles de acceso, franjas horarias, medidas de seguridad sanitaria y condiciones de admisión.

Al ser de mínimos, las autoridades competentes podrán añadir otras medidas en base a sus datos, el impacto de la campaña de vacunación en la situación epidemiológica "y cualquier nuevo conocimiento que se genere sobre el control de la transmisión", reza el acuerdo.