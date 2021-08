El padre de Britney Spears renunciará a ser su tutor, segun medios de EEUU

CentralEl padre de Britney Spears renunciará a ser su tutor, segun medios de EEUULos Angeles, 12 Ago 2021 (AFP) - El padre de la estrella del pop Britney Spears renunciará a ser su tutor, informaron este jueves medios de Estados Unidos, lo que parece poner fin a la batalla legal emprendida por su hija.Britney, de 39 años, pidió el mes pesado que Jamie Spears fuera destituido de su controvertido rol de tutor ya que considera "abusivo" este papel.El abogado de Jamie Spears dijo entonces que lucharía contra la medida, por el control de la cuenta bancaria de su hija. Pero los medios TMZ y Variety citaron ahora documentos oficiales en los que declara que renunciará a ese papel."No hay en la actualidad motivos para suspender o remover al señor Spears como tutor legal (...) y es altamente discutible que un cambio de tutor serviría en este momento los intereses de la señorita Spears", indica el documento, citado por TMZ."Sin embargo (...) (Jamie Spears) no cree que un enfrentamiento público con su hija sobre la persistencia de su servicio como tutor sea lo mejor para él"."Por lo tanto, aunque debe responder a esta petición injustificada para su remoción, el señor Spears pretende trabajar con la corte y el nuevo abogado de su hija para preparar una transición ordenada a un nuevo tutor".La revista Variety difundió un comunicado del abogado de Britney, Mathew Rosengart, saludando el cambio, que califica de "reivindicación" para la cantante. - Reivindicación - "Nos complace que el señor Spears y su abogado hayan admitido en un documento oficial que debe ser destituido. Es una reivindicación para Britney", reza el texto."Esperamos seguir con nuestra enérgica investigación sobre la conducta de la señorita Spears, y de otras (personas) durante los últimos 13 años, mientras él (Jamie Spears) extrajo millones de dólares del patrimonio de su hija".El abogado no respondió de inmediato a una solicitud de la AFP.Britney Spears, catapultada a la fama desde la adolescencia, sufrió en 2007 un colapso durante el cual se rasuró la cabeza y atacó el automóvil de un paparazzi en una estación de servicio.A raíz del incidente, la justicia la puso bajo una inusual tutela que otorga amplios poderes a su padre.La artista rápidamente volvió al escenario, publicó tres álbumes, apareció en varios programas de televisión e incluso tomó residencia en Las Vegas.Pero en enero de 2019 anunció de forma abrupta que dejaba indefinidamente las actuaciones en vivo, y comenzó a quejarse cada vez más públicamente de la tutela.Britney afirmó en la corte que le impidieron quitarse un dispositivo anticonceptivo intrauterino a pesar de que quería tener más hijos, y que le dieron una medicación que la hacía sentir "borracha".Recientemente escribió en Instagram que no volvería "a subir a un escenario próximamente, mientras mi padre decida sobre lo que llevo, digo o pienso".Los fans de la cantante reclaman desde hace mucho tiempo que Jamie Spears pierda la tutela y lanzaron una campaña bajo el lema #FreeBritney.Algunos de sus seguidores aplaudieron el anuncio de jueves."Estoy muy feliz por ella, y estoy celebrando viendo un concierto de Britney Spears", trinó @Cheermaster500.hg/ft/dl/dga