El líder de Samsung sale en libertad condicional tras un polémico indulto

El vicepresidente de Samsung Electronics Co., Lee Jae-yong deja el Centro de Detención de Seúl en Uiwang, Corea del Sur, el 13 de agosto de 2021. El 9 de agosto, el Ministerio de Justicia autorizó la libertad condicional de Lee, condenado a dos años y medio de prisión por el Tribunal Superior de Seúl el 18 de enero en un caso de soborno en el que estaba implicado el ex Presidente Park Geun-hye. EFE/EPA/YONHAP

Seúl, 13 ago (EFE).- El líder de facto de Samsung, Lee Jae-yong, salió hoy en libertad condicional de prisión, donde se encontraba recluido por corrupción, merced a un indulto concedido por el Gobierno que ha dividido a la sociedad surcoreana.

Lee atravesó caminando la salida del Centro de Detención de Seúl, situado en la localidad de Uiwang (al sur de la capital surcoreana) y donde se encontraba recluido desde enero.

Lo esperó una maraña de periodistas y también de gente que coreó su nombre.

"Lamento mucho el haber causado inquietud a los ciudadanos coreanos", dijo Lee ante los micrófonos de los medios nada más franquear la salida.

"He escuchado y prestado atención a las preocupaciones, críticas y expectativas en torno a mi persona. Intentaré dar lo mejor de mí", concluyó.

El 9 de agosto el Gobierno surcoreano decidió conceder el indulto al empresario, de 53 años y líder de facto del mayor grupo empresarial del país, con motivo del día de la Liberación Nacional que se celebra este domingo, fecha en la que las autoridades suelen conceder el perdón a determinados presos que han cumplido el 60 % de sus condenas.

Lee fue sentenciado en enero a dos años y medio de cárcel por los sobornos que pagó a la red creada en torno a la expresidenta surcoreana Park Geun-hye y a su confidente Choi Soon-sil, conocida como la "Rasputina", en una repetición del juicio en torno a este caso que conmocionó al país.

Lee había sido condenado a cinco años de cárcel originalmente en agosto de 2017 por el pago de estos sobornos dirigidos a obtener un trato favorable de las autoridades y por malversar fondos, ocultar activos en el extranjero y cometer perjurio.

Sin embargo, en febrero de 2018 un tribunal de apelación redujo su condena y le permitió abandonar la cárcel, aunque su caso volvió a dar un nuevo giro en agosto de 2019, cuando una instancia superior decidió imputarle nuevos cargos y repetir el juicio.

Entre el tiempo que pasó en prisión entre 2017 y 2018 y los más de seis meses en los que ha estado entre rejas este año, Lee había cumplido ya el 60 % de esa pena de dos años y medio de cárcel.

No obstante, la decisión no ha estado exenta de polémica, puesto que una parte de la sociedad surcoreana considera que el indulto contraviene la promesa del actual presidente surcoreano, Moon Jae-in, de luchar contra la corrupción.