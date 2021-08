EEUU.- Cuomo evita el 'impeachment' tras la suspensión de la investigación política contra el gobernador

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Asamblea de Nueva York, Carl Heastie, ha anunciado este viernes que se suspende la investigación política contra el gobernador, Andrew Cuomo, días después de que anunciara su dimisión tras las acusaciones de presunto acoso sexual.



Heastie ha indicado que la renuncia de Cuomo ha eliminado la cuestión central de la investigación, la cual era "si el gobernador Cuomo debería permanecer en el cargo" así como que el presidente del Comité Judicial, Charles Lavine, ha informado de que la constitución estatal "no autoriza a la legislatura acusar y destituir a un funcionario electo que ya no está en el cargo", según un comunicado recogido por la CNN.



El comité judicial de la Asamblea del estado tenía pendiente resolver si procedía con un juicio político contra el demócrata después de "meses de controversias políticas y legales" derivadas de las investigaciones contra Cuomo por presunto acoso sexual.



Este miércoles, el gobernador anunció su dimisión en un plazo de 14 días, momento en el que asumirá el cargo su actual 'número dos', Kathy Hochul.



El gobernador se disculpó si alguna mujer se ha sentido ofendida por sus comportamientos, pero ha alegado que un informe de la Fiscalía, que alude a once supuestas víctimas, es "falso".



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló que respeta la decisión que ha tomado el gobernador, de quien ha destacado su "gran trabajo" durante estos dos años al frente del estado de Nueva York.



Al margen de las denuncias de acoso, el dirigente demócrata también se había visto salpicado por otros escándalos, entre ellos el presunto encubrimiento de las cifras de muertes en residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia de COVID-19, cuando daba ruedas de prensa diarias y se erigía en la antítesis de la Casa Blanca, dirigida entonces por el republicano Donald Trump.