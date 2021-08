Coronavirus.- La FDA da luz verde a una dosis de refuerzo de Pfizer y Moderna para pacientes inmunodeprimidos

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha autorizado este jueves que se administre una dosis de refuerzo contra la COVID-19 a pacientes inmunodeprimidos con el objetivo de mejorar la respuesta frente a la enfermedad.



Así, "ciertos" pacientes inmunodeprimidos, incluidos aquellos con transplantes de órganos y diagnosticados con infecciones de nivel equivalente de inmunodepresión, podrán recibir una tercera dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna, según ha señalado la FDA.



Asimismo, ha descartado que los vacunados en general requieran en este momento de una tercera dosis, por lo que la nueva opción solo afectaría a cerca de un 2,7 por ciento de los adultos estadounidenses.



La comisionada interina de la FDA, Janet Woodcock, ha apuntado que el país ha entrado "en otra ola de la pandemia" y ha asegurado que la administración es "especialmente consciente de que las personas inmunodeprimidas corren un riesgo particular de padecer enfermedades graves".



"Después de una revisión exhaustiva de los datos disponibles, la FDA determinó que este grupo pequeño y vulnerable puede beneficiarse de una tercera dosis de las vacunas Pfizer o Moderna", ha defendido, según recoge el medio estadounidense 'The Hill'.



Woodcock ha insistido en que otras personas completamente vacunadas "están adecuadamente protegidas y no necesitan una dosis adicional de la vacuna COVID-19 en este momento", al tiempo que ha garantizado que la decisión de la FDA se respalda en "un proceso riguroso".



En la víspera, el principal responsable de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, afirmó que será "inevitable" que llegue el momento en el que la población general necesite la dosis de refuerzo.



Estados Unidos acumula más de 36,1 millones de casos confirmados, mientras las muertes superan las 618.000. Hasta el momento, el país ha aplicado 353,8 millones de dosis, llegando con el esquema completo de vacunación al 50 por ciento de la población, según datos de la Universidad Johns Hopkins.