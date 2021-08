Autoridades indígenas dan un ultimátum en Guatemala al Gobierno de Giammattei

En la imagen, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. EFE/Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 13 ago (EFE).- Varias autoridades indígenas le dieron este viernes un plazo de cinco días al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, para que presente su renuncia, al igual que la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.

"Debe renunciar al cargo que ostenta a más tardar el 18 de agosto del presente año para no continuar provocándole al país incalculables e irreparables daños", puntualizaron las comunidades indígenas en referencia a Giammattei, en una conferencia de prensa y también en un comunicado.

El ultimátum al Gobierno está respaldado principalmente por las comunidades indígenas 48 cantones de Totonicapán y también 48 cantones de Sololá, además del Parlamento Xinca, pero también por más de una docena de organizaciones sociales y estudiantiles de todo el territorio.

Los líderes de las comunidades indígenas entregaron memoriales en el Ministerio Público, para exigir la renuncia de Consuelo Porras, y en Casa Presidencial, para solicitar la dimisión de Giammattei.

"Su desempeño como presidente de la República y titular del Organismo Ejecutivo ha sido totalmente deplorable", indicó el comunicado de la entidad.

Según informaron medios locales, en caso de no renunciar el 18 de agosto, las comunidades indígenas convocarán a manifestaciones.

"Esta renuncia es por el bien de Guatemala, porque usted ya no representa la unidad nacional", añadió la misiva entregada en Casa Presidencial.

EL ORIGEN DE LAS PROTESTAS

La exigencia de dimisión a Giammattei y a Porras se originó de la remoción el 23 de julio pasado del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, por decisión de la misma fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.

Sandoval, galardonado a nivel local e internacional por su labor en los últimos seis años contra la corrupción, indicó ese mismo 23 de julio en rueda de prensa antes de salir de Guatemala que Porras detuvo varias investigaciones de peso en contra del Gobierno de Giammattei.

Desde entonces se han registrado varias manifestaciones en contra de Giammattei y de Porras, además de un paro nacional el pasado 29 de julio que no llegó a ser apoyado por la cúpula empresarial pero que sí tuvo cierto eco en la población.

Sobre Giammattei han llovido críticas también en los últimos meses debido a la fallida compra de 16 millones de dosis a Rusia de la vacuna Sputnik V por 160 millones de dólares, de las cuales Guatemala pago la mitad en abril.

Sin embargo, a la fecha el país centroamericano ha recibido menos de un millón de dosis de Sputnik V y cuenta con uno de los peores índices de vacunación de Latinoamérica.

"Exigimos su renuncia inmediata, dadas las muestras de incompetencia, afán de corrupción e impunidad que representa usted, la mayoría de sus aliados políticos y gabinete de Gobierno", aseveró el memorial de las comunidades indígenas.

La decisión de remover a Sandoval de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, que en los últimos seis años desmanteló más de 50 estructuras de corrupción, fue duramente critica por varios funcionarios estadounidenses y según una investigación del medio local La Hora, obedeció a un pedido directo del presidente a Porras.

Giammattei tomó el cargo en enero de 2020 tras ganar las elecciones de 2019 y la ley establece un período de cuatro años de Gobierno hasta enero de 2024.