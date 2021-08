AMP.- R.Unido.- Al menos seis muertos en un tiroteo en la ciudad inglesa de Plymouth

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Al menos seis personas han muerto, entre ellos el sospechoso, este jueves en un tiroteo en la ciudad de Plymouth, al suroeste de Inglaterra, según ha confirmado la Policía de Devon y Cornualles.



El incidente ha tenido lugar en el área de Keyham sobre las 18.10 horas (hora local), tras lo que la Policía y personal sanitario han acudido al lugar, según ha precisado el cuerpo en un comunicado difundido a primera hora de este viernes.



A su llegada, han confirmado el fallecimiento de dos mujeres y tres hombres, uno de ellos el sospechoso, por lo que las autoridades han apuntado a que todos habrían muerto "por heridas de bala".



Otra mujer ha sido trasladada al hospital, si bien ha fallecido poco después de llegar al mismo, mientras los familiares de las víctimas han sido localizados e informados de la situación.



Previamente, testigos han descrito haber escuchado disparos y algunos han precisado que han visto a un hombre empezar a disparar "al azar" con "una escopeta" contra la gente en la zona de Keyham, recoge DPA.



La Policía de Devon y Cornualles ha descartado que se trate de un ataque relacionado con "terrorismo" y ha avanzado que el lugar de los hechos ha sido acordonado y "no se busca a nadie más en relación con el incidente". Así, las autoridades continúan con la investigación de los hechos.



Al respecto, el diputado local Luke Pollard ha dicho que varias personas estaban siendo tratadas por sus heridas en el hospital y ha señalado que "una de las personas muertas en el tiroteo era un niño menor de diez años".



Antes de conocerse el número de víctimas, la ministra del Interior de Reino Unido, Priti Patel, se ha manifestado al respecto del incidente, que ha tildado de "impactante". "Mis pensamientos están con los afectados. He hablado con el jefe de Policía y le he ofrecido todo mi apoyo. Insto a todo el mundo a mantener la calma, a seguir los consejos de la Policía y a permitir que nuestros servicios de emergencia sigan con su trabajo", ha expresado.