Alexis Peña dice que Cruz Azul debe cuidarse de argentinos Canelo y Sambueza

Rubens Sambueza de Toluca festeja un gol en el estadio León, estado de Guanajuato (México). EFE/Luis Ramírez/Archivo

Ciudad de México, 13 ago (EFE).- Alexis Peña, defensa del campeón Cruz Azul, dijo este jueves que su equipo debe cuidarse en el partido de este sábado ante el Toluca, líder del Apertura 2021 mexicano, de los argentinos Pedro Alexis Canelo y Rubens Sambueza.

"Todos los han visto en este inicio, debemos cuidarnos de la gente de arriba, conocemos a Sambueza y Canelo, son piezas importantes y desequilibrantes, hay que tener la atención para que nos hagan el menor daño posible", explicó en rueda de prensa a un día de recibir al Toluca en la cuarta jornada del Apertura.

Canelo fue el máximo anotador del Clausura 2021 con 11 anotaciones y Sambueza fue el líder de asistencias del mismo torneo con seis.

En el Apertura, Rubens Sambueza se mantiene como el jugador con más pases para gol con cuatro, mientras que Canelo está en la segunda posición de los anotadores con dos dianas; ambos han sido fundamentales para que el Toluca se encuentre en el primer lugar de la clasificación con nueve puntos.

"Hay que estar bien concentrados (en Sambueza y Canelo) para que cuando nos toque hacer daño, hacerlo de buena manera y poder concretar y cerrar los partidos", expresó Peña.

El zaguero de 25 años reconoció que el Cruz Azul del entrenador peruano Juan Reynoso ha fallado en los inicios de los partidos, algo que los ha llevado a conseguir sólo una victoria en tres duelos y ubicarse en la posición 11 de la tabla.

"El campeonato lo dejamos atrás, ahora pensamos en lo que viene en adelante. El equipo está confiando en dar la vuelta qué mejor que hacerlo este tipo de partidos jugando contra el líder Toluca", añadió el oriundo de Sinaloa.

Peña celebró que este torneo Reynoso le permitió jugar sus primeros dos partidos como titular en el Cruz Azul, tras un Clausura en el que no participó en ningún duelo en la Liga.

"Mi principio en Cruz Azul fue complicado, veníamos de un mal momento, sabíamos que no iba a ser fácil, pero nunca perdí las esperanzas para cuando el equipo me necesitara y ahora lo aprovechamos. Estoy contento", finalizó.