Álex González celebra su 41 cumpleaños disfrutando al máximo del verano

01-01-1970 Álex González en barco. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (CHANCE)



En el mejor momento de su vida a nivel personal y profesional, Álex González celebra su 41 cumpleaños. Siempre muy discreto con su vida privada intentando resguardar la intimidad de la mayoría de las personas que tiene a su alrededor, el actor hará hoy un hueco para soplar las velas de su tarta rodeado de todos ellos.A la espera de una confirmación oficial de su historia de amor con su compañera de profesión María Pedraza, por el momento ambos siguen jugando al despiste con eso y prefieren disfrutar de su amistad especial presumiendo de ella en redes sociales donde comparten comentarios de lo más 'sospechosos'. "Right in the heart" (directo al corazón) escribía el actor en los comentarios de una bonita y senxual fotografía que María había subido a su cuenta de Instagram en la que aparece tumbada boca abajo sin la parte superior del biquini.Convertido en uno de los actores más deseandos del panorama nacional, Álex González está disfrutando al máximo de este verano en el que sus redes sociales se han convertido en el escenario perfecto en el que presumir de escultural cuerpo en algunas de las playas más bonitas de nuestro país.Aunque este año el actor no podrá celebrar una gran fiesta por su cumpleaños debido a las recomendaciones sanitarias, estamos seguros de que sí que disfrutará del día muy bien rodeado. ¡Felicidades Álex!