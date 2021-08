Airbnb permitirá que víctimas de agresión sexual demanden

(Bloomberg) -- Airbnb Inc. dijo que permitirá a los anfitriones e invitados demandar a la compañía por denuncias de agresión sexual y acoso en sus anuncios, levantando una cláusula de arbitraje obligatorio que ha estado enterrada en sus términos de servicio de 40 páginas durante más de una década.

La actualización se reflejará en la próxima iteración de los términos de servicio de la compañía en el otoño, dijo la compañía en un comunicado este viernes, sin especificar una fecha. “Creemos que los sobrevivientes deberían poder presentar reclamos en cualquier foro que sea el mejor para ellos”, dice el comunicado. “Alentamos a nuestros colegas de la industria dentro del espacio de viajes y hotelería a que consideren tomar medidas similares para sus respectivas comunidades”.

La medida se produce después de una investigación de Bloomberg Businessweek sobre delitos violentos, incluidas violaciones, en los listados de Airbnb. Esa historia destacó los extremos a los que llega la compañía de alquileres para mantener en silencio tales incidentes, a veces gastando millones de dólares en pagos de acuerdos y utilizando la cláusula de arbitraje vinculante en sus términos de servicio para impedir que los usuarios presenten reclamos por daños en los tribunales. En el transcurso de los informes de seguimiento, Bloomberg ha estado preguntando a Airbnb durante semanas sobre los detalles relacionados con su política de arbitraje.

Desde 2011, los términos de servicio de Airbnb han incluido una cláusula que dice que cualquier disputa que surja de una estadía reservada en la plataforma se resolverá mediante arbitraje vinculante. Los aproximadamente 150 millones de usuarios de Airbnb debían estar de acuerdo con esto cuando se registraron, lo que significa que renunciaron al derecho a demandar.

El uso del arbitraje forzado se convirtió en un punto álgido en las empresas estadounidenses durante el movimiento #MeToo. Muchas empresas comenzaron a distanciarse de la práctica debido a la forma en que protege a las corporaciones de la responsabilidad pública. En 2018, Airbnb, junto con Microsoft Corp, Google y Facebook Inc., eliminaron el arbitraje vinculante en reclamos de agresión sexual y acoso sexual presentados por empleados. Uber Technologies Inc. fue más allá y actualizó sus términos de servicio para eliminar el arbitraje forzoso para pasajeros y conductores.

Airbnb dijo que el cambio en sus términos de servicio “codificará una práctica que ya hemos implementado”. La compañía dijo que desde enero de 2019 no ha pedido a un tribunal que obligue a arbitraje a ningún caso de agresión sexual o acoso sexual. Pero Airbnb no hizo ningún anuncio público sobre cambiar esta práctica ni actualizar sus condiciones de servicio.

