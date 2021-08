Afganistán.- Trump dice que la situación en Afganistán sería "más exitosa" si siguiera como presidente de EEUU

Critica a Biden por la "inaceptable" situación ante los avances territoriales de los talibán



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado este viernes que la situación que atraviesa Afganistán, donde los talibán han tomado por la fuerza cerca de un tercio de las capitales provinciales en la última semana, sería "más exitosa".



"Si las elecciones presidenciales de 2020 no hubieran sido manipuladas y ahora fuera presidente, el mundo vería que nuestra retirada de Afganistán hubiera estado sometida a condiciones", ha resaltado a través de un comunicado.



"Mantuve discusiones personalmente con los líderes talibán en las que entendieron que lo que están haciendo ahora no sería aceptable. Habría sido una retirada muy diferente y mucho más exitosa. Los talibán lo entendían mejor que nadie", ha explicado.



En este sentido, Trump ha hecho hincapié en que "lo que está ocurriendo en estos momentos "no es aceptable". "Se debió haber hecho mucho mejor", ha zanjado el exmandatario, quien en febrero de 2020 firmó un acuerdo de paz con los insurgentes que abría el camino para unas conversaciones entre los talibán y el Gobierno de Afganistán.



Este acuerdo de paz contemplaba que la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán debía completarse en mayo de 2021, si bien el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, aplazó esta fecha hasta el 11 de septiembre, lo que desató las críticas de los talibán, ante la falta de avances en el proceso de paz.



Durante las últimas semanas, los talibán han lanzado numerosas ofensivas en distintas partes del país que han cristalizado en unos fulgurantes avances durante los últimos siete días que han derivado en la toma del control de casi 15 de las 34 capitales provinciales del país asiático.



Esta situación ha hecho saltar las alarmas en la comunidad internacional, que ha reclamado al grupo el fin de sus ofensivas y el retorno al proceso de negociaciones en Doha, estancado ante la falta de avances. Asimismo, ha alertado de la posibilidad del ahondamiento de la crisis humanitaria en el país y el impacto de los combates sobre la población civil.