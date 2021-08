Afganistán.- Reino Unido dice que Al Qaeda "probablemente resurgirá" y critica el acuerdo entre EEUU y los talibán

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Reino Unido ha advertido este viernes de que la organización terrorista Al Qaeda "probablemente resurgirá" en Afganistán ante el colapso del Gobierno y los avances territoriales de los talibán, al tiempo que ha criticado el acuerdo de paz alcanzado en 2020 entre Estados Unidos y los insurgentes.



"Por supuesto que estoy preocupado. Por eso dije que no creía que este fuera el momento o la decisión adecuada", ha dicho el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, en declaraciones a la cadena de televisión Sky News.



"Probablemente Al Qaeda resurgirá, ciertamente es probablemente que lo haga en este tipo de contexto", ha indicado. "Los estados fallidos en el mundo llevan a la inestabilidad, lo que lleva a una amenaza de seguridad para nosotros y nuestros intereses", ha explicado.



Así, Wallace ha destacado que el acuerdo firmado en febrero de 2020 por el entonces presidente estadounidense Donald Trump, que contemplaba la retirada de las fuerzas internacionales, fue "un error". "Es un acuerdo podrido", ha argüido.



"Creo que fue un error hacerlo de esa forma y que todos, la comunidad internacional, pagaremos las consecuencias de esto", ha señalado, al tiempo que ha defendido que "cuando Estados Unidos tomó esa decisión como país marco y la forma en la que estaba todo configurado, todos tuvimos que irnos también".



El propio Trump dijo el jueves que la situación que atraviesa Afganistán sería "más exitosa" en caso de seguir como presidente del país norteamericano, antes de criticar a su sucesor, Joe Biden, por la "inaceptable" situación ante los avances territoriales de los talibán.



"Si las elecciones presidenciales de 2020 no hubieran sido manipuladas y ahora fuera presidente, el mundo vería que nuestra retirada de Afganistán hubiera estado sometida a condiciones", resaltó a través de un comunicado.



"Mantuve discusiones personalmente con los líderes talibán en las que entendieron que lo que están haciendo ahora no sería aceptable. Habría sido una retirada muy diferente y mucho más exitosa. Los talibán lo entendían mejor que nadie", explicó.



Durante las últimas semanas, los talibán han lanzado numerosas ofensivas en distintas partes del país que han cristalizado en unos fulgurantes avances durante los últimos siete días que han derivado en la toma del control de casi la mitad de las 34 capitales provinciales del país asiático.