Afganistán.- Los talibán anuncian una "amnistía" para cualquiera que haya cooperado con el Gobierno de Kabul o con EEUU

Valoran sus conquistas como un ejemplo de "popularidad" porque solo con "la fuerza" no basta



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Los talibán han proclamado este viernes una amnistía para cualquier individuo que haya cooperado con las autoridades de Kabul o con las fuerzas internacionales lideradas por Estados Unidos a lo largo de estos 20 años de conflicto, dentro de un comunicado de valoración sobre su última ola de conquistas en el país.



En este sentido, aseguran que su avance es un ejemplo de la "popularidad" de la que gozan entre la población porque para alcanzar sus objetivos a tal velocidad -- con el dominio de 18 capitales de provincia en una semana -- "no es posible por la fuerza".



"(Los avances en) Las regiones y provincias que están bajo el control del Emirato Islámico son, de hecho un signo de su popularidad y aceptación entre la nación porque un progreso tan grande y tan rápido no es posible por la fuerza", han asegurado en la nota, publicada por su portavoz habitual, Zabibulá Muyahid, en su cuenta de Twitter, usando la denominación que emplea el grupo insurgente.



Sobre la amnistía, los insurgentes han asegurado a los afectados que "los brazos del Emirato Islámico están abiertos para ellos", en una afirmación que tiene lugar en medio de la gran operación de evacuación que Estados Unidos y otros países europeos están desarrollando para sacar del país a traductores, analistas o colaboradores afganos y sus familias, amenazados de muerte por los talibán.



Es más, ante el éxodo registrado en los últimos días en las embajadas internacionales, los talibán han garantizado a los afganos y al personal diplomático que no son un objetivo del grupo insurgente, y que "protegerá sus vidas, propiedades y reputación y crea un entorno seguro para su amada nación, por lo que nadie debería preocuparse por esto". "Todos ellos, ya sean nacionales o extranjeros, no solo estarán a salvo del Emirato Islámico, sino que también contarán con una atmósfera de seguridad y confianza", han añadido.



GARANTÍAS DE SEGURIDAD ECONÓMICA



Como nota particular, destacan las promesas de los talibán a los negocios y empresarios del país. Desde la dirección del grupo se dan garantías de que sus combatientes han recibido orden de abstenerse de efectuar cualquier tipo de saqueos o apropiaciones de la propiedad privada, y que su intención es la de preservar la actividad económica del país.



"Nuestro mensaje a los empresarios y artesanos es que realicen su trabajo con normalidad y sirvan a su gente. El Emirato Islámico está haciendo todo lo que está a su alcance para crear un entorno apropiado para sus negocios", asegura la nota. "Nuestros muyahidín tendrán mucho cuidado con las infraestructuras y los recursos económicos públicos, y no tienen la intención de ser propietarios de los automóviles, tierras, casas, mercados y tiendas de nadie", añade el texto.



Finalmente, los talibán aseguran que "proporcionarán las condiciones adecuadas para servir al país" a cualquier militar o civil que se les una, reiteran su petición a la ciudadanía de que haga "vida normal" porque Afganistán "necesita su servicio" y finalmente repudia las acusaciones "siniestras y sin fundamento" realizadas por la administración de Kabul sobre crímenes cometidos por los talibán "sin ninguna razón ni lógica".