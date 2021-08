Afganistán.- El Consejo de Seguridad de la ONU trabaja en una declaración de condena a los talibán

La ONU reitera su confianza en una "solución política" y "negociada"



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está trabajando en una declaración de condena a los talibán por la situación en Afganistán, donde los insurgentes avanzan imparables en la toma de provincias.



La declaración que se está estudiando en el consejo dejaría claro a los talibán que la comunidad internacional no va a reconocerlos si continúan con la toma de control de zonas e incluiría su rechazo "en los términos más enérgicos posibles" a los ataques perpetrados en el país, según un borrador al que ha tenido acceso la cadena estadounidense CNN.



El borrador de la declaración, que estaría siendo redactada por Noruega y Estonia, necesitaría de la aprobación de los quince países que forman parte del consejo, si bien por el momento no ha trascendido más información al respecto.



Frente a la situación en Afganistán, donde los insurgentes han reivindicado la conquista de ocho provincial al completo y más de una decena de capitales, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, ha destacado que el Consejo de Seguridad "tiene un papel muy importante que desempeñar" a través de "una voz unificada para ayudar a llevar la paz y al menos a detener los combates lo antes posible".



En esta línea, ha mostrado este jueves su "profunda preocupación", especialmente por las batallas en las ciudades de Kandahar y Herat, la segunda y tercera más grandes del país, respectivamente --cuya toma han confirmado después los talibán--. Al mismo tiempo, ha expresado que la toma de Kabul, la capital, tendría un impacto "catastrófico", por lo que ha esperado "que no suceda".



"Estamos especialmente preocupados por el desplazamiento de los combates a las zonas urbanas, donde el potencial de daños a los civiles es aún mayor", ha lamentado.



CONFIANZA EN EL DIÁLOGO



Al respecto se ha manifestado también el secretario general de la Naciones Unidas, António Guterres, quien ha confiado en que las conversaciones entre el Gobierno afgano, los talibán y enviados internacionales en Doha "reestablezcan la vía de una solución negociada al conflicto".



"La ONU está dispuesta a contribuir a dicha solución", ha aseverado, para incidir en que la organización está centrada en la asistencia del "creciente" número de afganos necesitados, ante lo que varias agencias del grupo han incidido en que continuarán con su labor pese a "amenazas".



Respecto a las conversaciones en Doha, Dujarric ha dicho que la ONU sigue creyendo que se puede tener una solución política". "Esto no significa que estemos ciegos a lo que está sucediendo en el terreno, no estamos ciegos ante el sufrimiento de los civiles atrapados en el fuego cruzado en entornos urbanos", ha ahondado, no obstante.



"Estamos en contacto con todas las partes del conflicto, recordándoles su responsabilidad, no solo de proteger la infraestructura civil, sino también de la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU, de la necesidad y sus responsabilidades de garantizar que el personal y las instalaciones de la ONU se mantienen a salvo", ha agregado al respecto.



En este sentido, se ha referido al personal en el terreno, sobre el que ha afirmado "está decidido a quedarse y apoyar al pueblo de Afganistán. "Pero, obviamente, también estamos tomando en cuenta una situación de seguridad muy compleja", ha apostillado.



Los talibán han intensificado su ofensiva coincidiendo con el inicio a principios de mayo del repliegue militar internacional. Pese a los avances logrados en este tiempo, tanto Estados Unidos como el resto de socios de la OTAN se han ceñido a los planes previstos.