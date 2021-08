2-0. El América de Solari saca ventaja sobre el Philadelphia en la semifinal

Jugadores de América celebran un gol de Richard Sánchez contra Philadelphia Union hoy, en un partido de la Liga de Campeones de la Concacaf entre Club América y Philadelpia en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/Carlos Ramírez

México, 12 ago (EFE).- Las Águilas del América del entrenador argentino Santiago Solari derrotaron este jueves por 2-0 al Piladelphia Union de la MLS y tomaron ventaja cómoda en el partido de ida de la semifinal de la Liga de campeones de la Concacaf.

El paraguayo Richard Sánchez y el argentino Emanuel Aguilera anotaron por las Águilas de Solari, que no recibieron gol de visitante, lo cual le dio más ventaja al equipo.

El Philadelphia del entrenador Jim Curtin salió a presionar y en el primer minuto estuvo a punto de sorprender al cuadro mexicano; el polaco-alemán Kacper Przybylko aceptó un servicio en el área y definió mal, lo cual le permitió salir ileso al guardameta Guillermo Ochoa.

Sánchez remató de cabeza en el minuto 11, y su disparo fue detenido por el portero jamaicano Andre Blake, pero en el 17 el paraguayo hizo el 1-0. En un tiro libre, rescató un balón rebotado y de derecha convirtió al ángulo.

Aunque tuvo la posesión de la pelota 63-37 en los primeros 45 minutos, América no creó mucho más peligro, en un duelo bajo la lluvia, a veces cortado.

América comenzó la segunda parte algo desordenado y en el 55 fue atacado por los estadounidenses con una llegada al área de Jack Elliot, después de lo cual los mexicanos se organizaron mejor, aunque no hicieron daño.

En el 68 Solari envió a la cancha al delantero Henry Martin en busca del segundo gol, pero américa logró el objetivo por la vía de un penalti, cobrado con elegancia en el 80 por el argentino Amanuel Aguilera.

El duelo terminó con polémica; el Philadelphia reclamó un penalti por una falta en el área de Aguilera, pero el árbitro no validó el pedido.

América visitará al Philadelphia el 15 de septiembre en el partido de vuelta de la serie, cuyo ganador disputará el título contra el mejor entre el Cruz Azul y el Monterrey del entrenador Javier Aguirre.

Este miércoles, los Rayados de Aguirre vencieron 1-0 como locales en el duelo de ida.

- Ficha técnica:

2- América: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Emanuel Aguilera, Sebastián Cáceres, Salvador Reyes; Pedro Aquino, Richard Sánchez, Mauro Lainez, Álvaro Fidalgo (Fernando Madrigal m.95), Sebastián Córdova (Henry Martin m.68); Roger Martínez (Luis Fuentes m.90). Entrenador: Santiago Solari.

0- Andre Blake; Olivier Mbaizo (Alvas Powell m.34), Jakob Glesnes, Jack Elliot, Kai Wagner; Alejandro Bedoya, José Martínez, Leon Flech, Daniel Gazdag (Cory Burke m.64); Kacper Przybilko (Ilsinho m.84), Sergio Santos.

Entrenador: Jim Curtin.

Goles: 1-0, m.17: Richard Sánchez; 2-0, m.80: Emanuel Aguilera.

Árbitro: Walter López, de Honduras. Amonestó a José Martínez.

Incidencias: Partido de ida de la semifinal de la Liga de campeones de la Concacaf, celebrado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, a 2.240 metros sobre el nivel del mar.