Venezuela acusa a Duque de cometer "los peores crímenes de lesa humanidad"

Caracas, 12 ago (EFE).- El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó este jueves al Gobierno de Iván Duque de cometer "los peores crímenes de lesa humanidad" en la historia de Colombia y de América Latina, luego de que el presidente del país andino celebrara el pronunciamiento de la Fiscalía de Corte Penal Internacional (CPI) sobre "posibles" delitos del Estado venezolano.

"Este personaje ya no es cara de tabla (descarado), sino cara de roca. Su Gobierno y los de (el expresidente colombiano Álvaro) Uribe han sido responsables de los peores crímenes de lesa humanidad en la historia de Colombia y toda América Latina", dijo Arreaza en Twitter al citar un mensaje de Duque.

En dicho mensaje, el presidente colombiano celebró que la Fiscalía de la CPI dijera en un informe que hay motivos para pensar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela al menos desde abril de 2017.

"En el año 2017 presentamos denuncia contra Nicolás Maduro ante Corte Penal Internacional y hoy celebramos que la Fiscalía de ese tribunal, concluya que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela que requieren investigación formal. Seguiremos denunciando esa dictadura", indicó Duque.

Sin embargo, Arreaza señaló que Duque "está muy mal informado sobre los temas de la Corte Penal Internacional" y le sugirió "actualizarse".

Las palabras de Duque también fueron rechazadas por el fiscal general venezolano, Tarek Saab, quien le acusó de mentir y dijo que la CPI "no ha iniciado investigación contra Venezuela".

"La costumbre de los neonazis del siglo XXI como el subpresidente Iván Duque es (además de ejecutar matanzas seriales y traficar drogas): la de mentir... La Corte Penal Internacional no ha iniciado investigación contra Venezuela, continuáremos sí con el diálogo y la complementariedad", señaló Saab.

El informe de la Fiscalía de la CPI, con fecha 15 de junio -día en que terminó su labor la entonces fiscal Fatou Bensouda- y con nota de "documento clasificado" hasta el 10 de agosto, concluye que "hay una base razonable para creer que delitos que competen a la jurisdicción de la Corte se han cometido en Venezuela".

No obstante, recuerda que será el nuevo fiscal, Karim Khan, quien tome decisiones posteriores acerca del caso.

En el documento, desclasificado esta misma semana, Bensouda considera que, de acuerdo a la información de la que dispone, tiene "una base razonable" para creer que desde abril de 2017 "autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos progobierno han cometido crímenes de lesa humanidad".

Entre ellos, está el encarcelamiento "u otros tipos de severa privación de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional", la tortura y la "violación u otras formas de violación sexual", así como persecución por motivos políticos.