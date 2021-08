Una congresista peruana pide declarar persona non grata a Evo Morales

En la imagen un registro del expresidente de Bolivia Evo Morales. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivio

Lima, 12 ago (EFE).- La congresista peruana de derecha Norma Yarrow anunció este jueves que solicitará al Parlamento nacional que se declare persona non grata al expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), quien se encuentra de visita en Perú para reunirse con varias organizaciones sindicales.

La iniciativa de Yarrow, congresista del partido derechista Avanza País, tiene como objetivo que Morales no pueda contar con resguardo policial durante su estancia en Perú, algo que ha sido fuertemente criticado por la oposición.

"No puede estar haciendo uso de movilidades oficiales ni de resguardo. A nuestro país no se viene a hacer apología ni a intervenir sobre temas de Gobierno. Somos peruanos e independientes. Eso sí lo digo fuerte y claro", afirmó Yarrow en declaraciones a las afueras del Congreso peruano.

Sobre esta polémica, la Policía Nacional del Perú (PNP) recordó en redes sociales que es su función "garantizar la protección de personalidades extranjeras que visiten" el país, como es el caso del expresidente boliviano, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Gobierno actualmente en Bolivia.

SEGUNDA VISITA EN DOS SEMANAS

Es la segunda vez en dos semanas que Morales visita Perú, después de que ya estuviese presente en la investidura del nuevo presidente peruano, Pedro Castillo, a quien apoyó públicamente en la campaña electoral e incluso publicó una foto de ambos de 2018 en un encuentro del profesores latinoamericanos celebrado en Bolivia.

El expresidente boliviano fue además una de las figuras más aclamadas por el público en la simbólica investidura que Castillo realizó en la Pampa de la Quinua, a las afueras de la sureña ciudad andina de Ayacucho, escenario en 1824 de la batalla clave que selló la independencia de Perú y de toda Suramérica.

Durante esa primera visita, Morales se reunió con gremios de profesores y de cocaleros, además de estrechar los lazos con el partido marxista Perú Libre, que llevó a la Presidencia al izquierdista Pedro Castillo, un profesor de escuela rural y líder sindical del magisterio peruano.

Ahora, en este nuevo retorno a Perú, el expresidente boliviano acudió a la invitación para participar en el foro sindical "El papel de las organizaciones populares en los cambios políticos, sociales y económicos de América Latina".

REUNIONES CON SINDICATO DE CASTILLO

Este encuentro fue organizado por la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate), el nuevo sindicato del magisterio peruano impulsado por Castillo con cuyos líderes también se reunió Morales.

"Fue una reunión muy productiva en lo orgánico, sindical y político electoral. Tenemos coincidencias en las luchas sociales y luchas político electorales para la liberación de la Patria Grande", explicó Morales en redes sociales.

Asimismo, el exmandatario boliviano tuvo encuentros en Lima con la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas del Perú y la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), la mayor organización sindical del país.

"Acordamos realizar un encuentro internacional que defina estrategias pacíficas para cuidar y defender al Gobierno de Pedro Castillo e impulsar una América plurinacional, que es de los pueblos para los pueblos", detalló.

En ambas ocasiones, Evo Morales llegó a Perú a pie, cruzando la frontera terrestre que comparten Bolivia y Perú a orillas del lago Titicaca, donde también aprovechó para visitar Desaguadero y otras localidades de la zona, donde la población es mayoritariamente aimara.