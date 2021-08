Un carguero con bandera panameña se partió en Japón

Tokio, 12 Ago 2021 (AFP) - Un carguero con bandera panameña encalló y se partió en dos en el noroeste de Japón, y su tripulación fue rescatada, dijo el jueves la guardia costera japonesa. Imágenes aéreas muestran la popa del "Crimson Polaris" separada y hundiéndose mientras la otra parte del buque permanece a flote aunque levemente escorada."El Crimson Polaris encalló frente al puerto de Hachinohe", al noreste, dijo un portavoz de la guardia costera, que no quiso ser identificado.Tres lanchas patrulleras y tres aviones fueron movilizados después de que encalló el miércoles. "Los 21 miembros de la tripulación, chinos y filipinos, fueron rescatados", dijo el portavoz y añadió que los hidrocarburos del barco se derramaron a una distancia de cerca de 24 kilómetros, sin que se conozca por el momento el impacto ambiental. Las autoridades intentaron contener el derrame de petróleo, pero no lograron desplegar la barrera alrededor del barco, dijo. "Las lanchas patrulleras trabajarán durante la noche" para evitar colisiones, dijo el vocero, y agregó que no se sabía de ninguna otra embarcación que estuviera implicada en el accidente.si-kaf/axn/bq/bds/msr/mb -------------------------------------------------------------