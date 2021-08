UE.- La producción industrial de la eurozona cayó un 0,3% en junio

13-07-2021 Planta automovilística. POLITICA ECONOMIA SKODA



La producción industrial de la zona euro disminuyó un 0,3% en el mes de junio respecto de mayo, cuando había caído un 1,1%, mientras que en el conjunto de la Unión Europea (UE) retrocedió un 0,2%, después de bajar nueve décimas en el mes anterior, según los datos publicados por Eurostat.



En comparación con junio de 2020, no obstante, la producción industrial de la eurozona aumentó un 9,7% y la del conjunto de los Veintisiete un 10,5% interanual.



En la eurozona, respecto del mes anterior, la producción de bienes de capital cayó un 1,5% y la de energía un 0,6%, mientras que la producción de bienes de consumo duraderos y bienes intermedios aumentó en un 0,1% respectivamente, así como un 1,6% la de bienes no duraderos.



De su lado, en la UE, la producción de bienes de capital cayó un 1,2% y la de energía un 0,2%, mientras que la producción de bienes intermedios aumentó un 0,2% y la de bienes de consumo duraderos un 0,5%, mientras que la de los bienes de consumo no duraderos un 1,4%.



Entre los Estados miembros para los que se dispone de datos, las mayores disminuciones mensuales se registraron en Irlanda (-4,4%), Portugal (-2,6%) y Dinamarca (-2,3%), mientras que los mayores incrementos se observaron en Malta (+5,2%), Países Bajos (+3,3%) y Estonia (+3,2%).



En términos interanuales, en la zona euro la producción de bienes de consumo duraderos aumentó en junio un 16,1%, la de bienes intermedios en un 15,7%, la de bienes de consumo no duradero en un 9,8%, la de bienes de capital en un 6,3% y la de energía en un 2,9%.



En la UE, por su parte, la producción de bienes de consumo duraderos aumentó un 16,4% y la de bienes intermedios un 16,1%, mientras que la producción de bienes de consumo no duraderos creció un 8,9%, la de bienes de equipo en un 8,1% y la de energía en un 3,9%.



La producción industrial aumentó en todos los Estados miembros para los que se dispone de datos, con los mayores incrementos en Bélgica (+23,2%), Lituania (+20,1%) y Eslovenia (+18,9%).



En el caso de España, la producción industrial experimentó en junio un repunte del 0,1%, después de retroceder un 0,9% mensual en mayo. En comparación con junio de 2020, aumentó un 11,3%.