Tenis.-Paula Badosa no sigue con su entrenador Javier Martí

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La tenista española Paula Badosa, número 31 del ranking WTA, no seguirá contando con los servicios de su entrenador Javier Martí, según ha informado este jueves en un comunicado, con el que pone fin a 11 meses de asociación.



La jugadora de Begur aseguró que ha "fortalecido" su "madurez en el circuito femenino". "Javi me ha ayudado en un momento muy importante de mi carrera. Ha sabido transmitirme la calma necesaria para volver a encontrar el rumbo y es algo que siempre voy a agradecer. Estoy muy agradecida por todo el trabajo que hemos hecho juntos", indicó Badosa.



Durante los 11 meses de trabajo conjunto, Badosa ha conseguido algunos de los mejores resultados de su trayectoria deportiva, entre ellos su primer título individual WTA (Belgrado), sus primeras semifinales WTA 1000 (Madrid), sus primeros cuartos de final de Grand Slam (Roland Garros) o el mejor ranking de su carrera, llegando a ocupar el 'Top 30' mundial.



Después de alcanzar los cuartos de final en los Juegos Olímpicos de Tokio, la primera experiencia olímpica de su carrera, el objetivo de Paula es seguir trazando una temporada repleta de solidez. "Mi objetivo ahora es mantener el orden competitivo que he alcanzado en estos últimos meses", explicó.



"Voy a intentar competir al máximo nivel hasta el final de la temporada, demostrándome a mí misma que puedo exigirme al 100% en cada semana de competición. Es un paso adelante claro que he dado en este tiempo y que deseo poder consolidar en el futuro", sentenció Badosa, que se encuentra disputando la gira norteamericana de superficie dura.



Tras completar su participación en el WTA 1000 de Montreal, eliminada en dieciseisavos de final, los próximos torneos en su calendario de competición serán el WTA 1000 de Cincinnati (16 a 22 de agosto) y el US Open (30 de agosto a 12 de septiembre).