Solari asegura que respeta al Philadelphia, pero saldrá a derrotarlo

El técnico de América, Santiago Solari. EFE/Francisco Guasco/Archivo

México, 11 ago (EFE).- El argentino Santiago Solari, entrenador del América mexicano, aseguró este miércoles sentir respeto por el Philadelphia de la MLS, pero dijo que saldrá a vencerlo este jueves en la semifinal de la Liga de campeones de la Concacaf.

"Aspiramos a competir para ganar, tenemos una semifinal y respetamos al rival, Philadelphia está haciendo un buen torneo, tiene un entrenador con casi una década en el cargo; les tenemos mucho respeto, pero saldremos a ganar", señaló el estratega en una rueda de prensa.

El América es el equipo con más títulos de la Concacaf, siete, y Solari ha insistido en que se toma en serio la competición, como hace con cualquier título que disputa.

Acerca de la posibilidad de jugar el Mundial de clubes, lo cual sucederá si termina como campeón, el técnico reconoció estar ilusionado, aunque está concentrado en el duelo de este jueves.

"El premio cuando uno gana la Concacaf es ir al Mundial de clubes, uno de mis torneos predilectos; he estado allí cinco veces en mi carrera. Sería un honor volver a ir, pero queda muchísimo recorrido", señaló.

Solari celebró el regreso al América de sus cuatro jugadores que ganaron bronce con la selección mexicana sub'23 en los Juegos Olímpicos, el guardameta Guillermo Ochoa, el defensa Jorge Sánchez, el volante Sebastián Córdova y el delantero Henry Martin, pero no dio pistas sobre si estarán en la alineación ante el Philadelphia.

"Estamos contentos por lo que han hecho para ayudar a la selección olímpica a lograr sus objetivos; una vez aquí, se insertaron en nuestra dinámica y han hecho un gran esfuerzo para estar lo mejor posible", aseveró.

El defensa argentino Emanuel Aguilera reconoció que en América están ilusionados por el partido con el Philadelphia y pronosticó que será difícil.

"Tienen un equipo con buenos jugadores y van bien en su torneo. Pueden tener más ritmo que nosotros, pero no es una excusa porque estamos preparados y ilusionados con hacer las cosas bien y ganar el partido de ida", señaló el zaguero.

Aguilera explicó que este jueves en el Estadio Azteca saldrán a buscar el partido, a ganar, para finiquitar la serie en el duelo de vuelta de la serie, el 15 de septiembre.

"Este torneo lo hemos tomado con la seriedad que merece, tenemos que ganar mañana", insistió.