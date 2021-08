Sindicatos de Ecuador protestan contra alza de precios del combustible

Quito, 12 Ago 2021 (AFP) - Sindicatos de Ecuador exigieron este miércoles un cambio en la política que fija el precio de los combustibles en el país, en la primera protesta de trabajadores que enfrenta el gobierno del presidente de derecha, Guillermo Lasso.La marcha, que se desarrolló de manera pacífica, convocó a unas 1.000 personas, según una estimación de la policía que custodiaba a los manifestantes.Con carteles en los que se leía "FMI=privatización", los trabajadores gritaban consignas como "Lasso escucha, el pueblo está en la lucha"."Exigimos el congelamiento inmediato del precio de los combustibles porque eso encarece los artículos de primera necesidad y el pueblo ecuatoriano no tiene que pagar el precio de una crisis que no generó", dijo a la prensa Ángel Sánchez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor organización sindical del país.Sánchez, quien marchó junto a otros líderes sindicales y el presidente de la principal organización indígena, Leonidas Iza, aseguró que los movimientos sociales están "abiertos al diálogo" con el gobierno de Lasso, un exbanquero de derecha, que lleva 80 días en el poder.Ecuador liberó el precio de los combustibles en 2020, durante el mandato del exgobernante Lenín Moreno. Eso implica que su valor se ajusta mensualmente.El alza del precio de la gasolina "continua elevando el costo de la vida" en Ecuador, comentó a la AFP Rodrigo Llumiquinga, un comerciante de 50 años que recorrió con la marcha las calles del centro histórico de Quito hasta llegar a la plaza de Santo Domingo, cercana al palacio de Carondelet, sede del gobierno nacional.Iza, quien fue uno de los líderes de las violentas protestas de octubre de 2019 contra la eliminación del subsidio a los combustibles, también reclamó por la intención del gobierno de ampliar los territorios destinados a la minería."No vamos a resolver la crisis ampliando más la frontera minera", expresó el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), quien también se unió a las demandas de los sindicatos.En 2019, las manifestaciones dejaron once muertos y obligaron al gobierno de Moreno a dar marcha atrás en un primer plan para elevar el precio de la gasolina como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).Lasso advirtió la víspera que no tiene intenciones de modificar la política que fija el precio de los combustibles. "No lo vamos a hacer porque eso le causaría un grave daño al Ecuador", aseguró."Si lo derogamos se cae lo que hemos avanzado en materia económica y de imagen internacional", justificó el mandatario, que asumió el cargo el 24 de mayo pasado.Con 17,7 millones de habitantes, Ecuador enfrenta problemas económicos agravados por la pandemia de coronavirus. El país ha reportado pérdidas por al menos 15.000 millones de dólares (16% del PIB) en su sector productivo por los efectos del covid-19.pld/yo