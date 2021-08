Sindicato venezolano denuncia falta de medicinas para sanitarios con covid-19

Trabajadores de la salud caminan frente a la sala de emergencias de un hospital en Caracas (Venezuela). EFE/ Rayner Peña/Archivo

Caracas, 12 ago (EFE).- El sindicato venezolano Monitor Salud denunció este jueves que los sanitarios que se contagian de covid-19 mientras atienden a pacientes con esa enfermedad no reciben "atención médica de calidad" ni tienen "acceso a los medicamentos".

"A muchos se les niega la posibilidad de recibir atención médica de calidad, incluso en sus propios centros. El personal tampoco tiene acceso a los medicamentos y debe acudir a remedios caseros", publicó en Twitter el coordinador de Monitor Salud, Mauro Zambrano.

Según los datos de la organización que agrupa a numerosos empleados del sector para exigir mejores condiciones laborales, 2.669 trabajadores de la salud se habían contagiado de covid-19 hasta junio pasado.

La organización Médicos Unidos de Venezuela (MUV), que ha informado desde el inicio de la pandemia de las muertes de sanitarios por covid-19 y de las malas condiciones en que trabajan, reportó que hasta el pasado martes habían fallecido 722 trabajadores de la salud en Venezuela por esa enfermedad.

La MUV basa sus informes "en criterios clínicos, epidemiológicos, de radiodiagnóstico y de laboratorio al día y no necesariamente están incluidos en los reportes de los voceros".

Sin embargo, según la última cifra difundida por las autoridades, en Venezuela han fallecido 3.748 personas por la covid-19, una enfermedad de la que han detectado 315.498 casos desde que empezó la pandemia, aunque 301.601 pacientes se han recuperado.

Los datos ofrecidos por el Ejecutivo son cuestionados por diversos sectores de salud y por la oposición, quienes denuncian que las cifras de los contagios y de la vacunación contra la covid-19 son manipuladas.

Los profesionales han denunciado desde el primer momento que no cuentan con equipos adecuados para protegerse y que el número de sanitarios que están en los hospitales no es suficiente para atender el sistema.