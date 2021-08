R.Unido.- Varios muertos y heridos en un tiroteo en la ciudad inglesa de Plymouth

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Varias personas han muerto y resultado heridas este jueves en un tiroteo en la ciudad de Plymouth, al suroeste de inglaterra, según ha confirmado la Policía de Devon y Cornualles.



En concreto, se teme que hasta seis personas hayan muerto tras un "grave incidente con armas de fuego" en la ciudad, tal y como ha manifestado una fuente a la agencia de noticia PA.



Los testigos han descrito haber escuchado disparos este jueves por la noche, y algunos han precisado que han visto a un hombre empezar a disparar "al azar" con "una escopeta" contra la gente en la zona de Keyham, mientras los servicios de emergencia han recibido alertas sobre las 18.00 horas (hora local).



La Policía de Devon y Cornualles ha afirmado que el incidente ha dejado un "varias víctimas mortales" y que varios otros han resultado heridos, por lo que han recibido atención sanitaria. Por el momento no se han confirmado cifras concretas de los afectados.



Asimismo, ha calificado el incidente como crítico, si bien ha manifestado que el suceso ya se habría "controlado". "Hacemos un llamamiento al público para que no especule ni comparta imágenes de la escena en las redes sociales o en cualquier otro lugar", ha añadido también la Policía.



Al respecto, el diputado local Johnny Mercer ha dicho que el incidente "no está relacionado con el terrorismo" y "tampoco lo está el sospechoso que se ha dado a la fuga en Plymouth".



La ministra del Interior, Priti Patel, se ha manifestado al respecto del incidente, que ha tildado de "impactante". "Mis pensamientos están con los afectados. He hablado con el jefe de Policía y le he ofrecido todo mi apoyo. Insto a todo el mundo a mantener la calma, a seguir los consejos de la Policía y a permitir que nuestros servicios de emergencia sigan con su trabajo", ha expresado.