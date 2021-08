Puerto Rico busca ser un "hub" caribeño en el uso de sargazo como fuente de energía

Un hombre muestra un contenedor con sargazo en las instalaciones de la empresa estadounidense C-Combinator, hoy, en Cataño (Puerto Rico). EFE/Jorge Muñiz

Cataño (Puerto Rico), 12 ago (EFE).- La compañía estadounidense C-Combinator, ubicada en Cataño, en la costa norte de Puerto Rico, aspira a convertirse en la única en la isla y en un "hub" en el Caribe en utilizar el sargazo para transformarlo en energía.

"El sargazo es un potencial recurso para la energía, por lo que aquí se investiga su desarrollo para saber cómo funciona en el sector energético", explicó este jueves a Efe Jack Harrison, director de operaciones de C-Combinator.

"Empezamos a investigar esto con diferentes tipos de algas que están afectando el ambiente y la economía local, y nos cuestionamos qué podíamos hacer con este recurso y crearlo en algo positivo", agregó.

C-Combinator es una empresa multinacional radicada en Delaware (EE.UU.), pero con operaciones centrales en el municipio de Cataño desde octubre de 2020.

EN PROCESO DE CERTIFICAR LA EMPRESA BAJO INCENTIVOS DEL GOBIERNO

Y ante el plan de convertir a C-Combinator en un "hub" en el Caribe usando el sargazo para transformarlo en energía, Jorge Vega Matos, vicepresidente de Asuntos Públicos de la empresa, adelantó que está en proceso de certificar a la compañía dentro de los incentivos de la Ley 60-2019.

Dicha ley fomenta el establecimiento y crecimiento de empresas orientadas en la biotecnología agrícola.

"Esto nos permitiría establecer un centro de investigación avanzada en Puerto Rico", indicó.

"Actualmente tenemos más de siete empleados a tiempo completo en la isla, cinco de ellos trabajando en investigación y ciencias avanzadas", detalló.

DESARROLLAN PRODUCTOS VEGANOS Y CONTRA LA CRISIS CLIMÁTICA

Entre los proyectos que estos expertos investigan, están desarrollar un biostimulante orgánico que ayuda a los cultivos a ser más tolerantes contra la crisis climática, un cuero vegano para la moda, y emulsificadores para una industria de cosméticos vegana que busca disminuir elementos tóxicos en sus productos.

"No existe un programa o agenda especial para impulsar empresas como la nuestra", afirmó Vega Matos.

Aseguró además que la empresa está establecida en Puerto Rico "porque ya es un centro de clase mundial para la fabricación y las ciencias avanzadas, con un ecosistema de empresas, universidades e instituciones de investigación".

Con ello, la empresa propone "aprovechar para inaugurar esta economía azul en la isla, donde materiales y recursos de la economía puertorriqueña puedan ser generados del océano".

ESPERAN EL APOYO DEL GOBIERNO LOCAL

La visión de C-Combinator es adaptar este nuevo concepto del sargazo a favor de la economía azul, la cual no ha sido adoptada por muchos Gobiernos e instituciones en el Caribe, pero que entre sus objetivos, está utilizar los océanos y sus recursos como forma de desarrollo en economía sostenible.

"Nuestras conversaciones con el gobierno central se han concentrado en clarificar regulaciones o protocolos para el recogido de sargazo. No existe una ley establecida para manejar empresas privadas como la nuestra, que puedan recoger el sargazo a gran escala en Puerto Rico o como el gobierno colaboraría en el proceso", admitió.

"Lo que nos interesa es inversión compartida en infraestructura y recursos: infraestructura física como el aterrizaje de botes en las barreras oceánicas que acorralan el sargazo, así como el apoyo técnico en forma de más inversión en biólogos y especialistas en recursos naturales con los que podamos colaborar", explicó.

ACTIVA LA TEMPORADA DEL SARGAZO EN LA ISLA

El sargazo que llega a Puerto Rico entre marzo a septiembre, proveniente de Brasil y África, se moviliza por las corrientes marinas hasta llegar a diferentes zonas de la isla, mayormente a Fajardo (este) y Yabucoa (sureste).

"Ahí es donde se concentra la mayor cantidad", indicó Harrison.

Además de contar con una oficina en Cataño, C-Combinator también cuenta con un despacho en Yabucoa.

No obstante, su objetivo es "tener una gran estructura y poder ayudar con todo el volumen de sargazo recogido o con varias instalaciones", agregó Harrison.

"El problema del sargazo en Puerto Rico lleva diez años, complicando su situación cada año. Y como se recolecta tanto, nosotros tratamos de mejorar el problema aquí en la compañía", indicó.

Ante ello, la empresa dedicada a la biotecnología convierte "el material más sostenible del mundo", refiriéndose al sargazo, en soluciones que ayudan a sanar el planeta hacia un futuro sin petróleo.

Las algas son el recurso natural vegetal más regenerativo y adaptable del mundo, detalló la compañía en su página web.

"El uso de sargazo en generación de energía, sea extrayendo de su biomasa aceites o añadiendo los residuos a los sistemas de digestión anaeróbica que crean biogás para generadores, es un objetivo a largo plazo", agregó Vega Matos.

"Muchos de esos compuestos ya los estamos estudiando y generando, pero aplicándolos a la producción de otros productos que consideramos esenciales en el camino de otros proyectos, como generación de energía", aseguró.

Jorge J. Muñiz Ortiz