Primeras imágenes de Diego Matamoros con su rompedor, radical y favorecedor cambio de look

MADRID, 12 (CHANCE)



En una etapa de cambios en su vida en la que Diego Matamoros ha decidido dejar las polémicas a un lado y comenzar una nueva era en la que la tranquilidad sea la tónica dominante mientras disfruta de una soltería que le sienta de fábula, el hijo de Kiko Matamoros acaba de sorprendernos con un rompedor e inesperado cambio de look que jamás nos hubiésemos imaginado.



Y es que, sin dudarlo, el influencer se ha cortado el pelo - su tupé moreno y siempre peinado a la perfección era una de sus señas de imagen - y se lo ha teñido de rubio platino, impactando a todos sus seguidores con este espectacular cambio con el que, para qué negarlo, parece otro. Consciente de que su nuevo look capilar dará mucho que hablar, el propio Diego ha afirmado a través de sus redes sociales que le da igual lo que piense la gente.



"Mucha gente pensará que se me ha ido la olla, que no le gusta lo que he hecho o que quiero llamar la atención" ha afirmado al mostrar públicamente su cambio, con un texto en el que asegura que "no busco la aprobación de nadie, busco ser feliz con cada cosa que hago, que nadie me frene y el que esté que sume".



"Hay veces que he pensado en el qué dirán, pero no estoy para esas cosas ya, siempre he pensado que no debo estar muy cuerdo cuando no me planteo las cosas 1.000 veces, fluyo, disfruto, doy pasos sin pensarlo demasiado, es una faceta más de mi personalidad que me ha traído muy buenas experiencias", ha añadido, confesando cómo ve la vida el nuevo Diego: "Creo que la vida tiene que tener ese punto loco, loco de vida, loco de sonrisas, loco de momentos, loco de amores, loco de amigos* Empezar algo nuevo, seguir sumando experiencias, aprender de errores, sentirme realizado con cada cosa que hago, crear algo único y sumar sonrisas".



Ahora, os mostramos las primeras imágenes y declaraciones del ex de Carla Barber tras su paso por la peluquería admitiendo que este radical cambio de look significa el inicio de una nueva y prometedora fase en su vida.



- CHANCE: Qué guapo Diego, cambio de look.



- DIEGO: Súper cambio.



- CH: Esto significa nueva etapa para ti.



- DIEGO: Sí, bueno, todo cambio de look es una nueva etapa.



- CH: El otro día subiste un mensaje que podría dejar entre ver que alguien ocupa tu corazón.



- DIEGO: Eh* no, no. En ese sentido estoy muy tranquilo, disfrutando del verano, de mi soltería y de cambio de look.



- CH: La que está enamorada es Anita, conoces al chico.



- DIEGO: No, no tengo el placer, espero que le vaya bien, que sea un amor verdadero y que dure todo lo que tenga que durar.



- CH: Hay mucha diferencia de edad.



- DIEGO: En la familia matamoros eso no es un problema. No hay problema por eso.



- CH: El otro día te destapaste y tu padre te echó muchos piropos. Estáis en una buena etapa.



- DIEGO: Es una tónica general en la familia y en los buenos momentos también está esta parte.



- CH: Te vimos muy sentimental echando de menos a Estela.



- DIEGO: No, creo que es una etapa que se ha cerrado, hay que dar gracias por ello, hay que olvidarse de las malas cosas y me quedo con lo mejor, los dos somos felices, ella con su pareja y yo ahora soltero, pero bien.



- CH: En el conflicto de tu hermana con tu padre ves solución.



- DIEGO: Espero que se solucione, que sean felices, son padre e hija y creo que con un poco de entendimiento todo se llega a buen puerto.



- CH: No te vas a la playa.



- DIEGO: Sí, me voy para el sur en unos 10 días.