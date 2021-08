Portaltic.-Xiaomi prepara la producción de su carga rápida de 200W para el próximo año

12-08-2021 Recurso puerto de carga Mix4 de Xiaomi. Xiaomi presentó su sistema de carga rápida de 200W para 'smartphones' en mayo y aunque no se ha incorporado en el último 'smartphone' insignia de la marca, Mix 4, la compañía iniciará su producción masiva el próximo año. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XIAOMI



MADRID, 12 (Portaltic/EP)



Xiaomi presentó su sistema de carga rápida de 200W para 'smartphones' en mayo y aunque no se ha incorporado en el último 'smartphone' insignia de la marca, Mix 4, la compañía iniciará su producción masiva el próximo año.



La nueva generación de la carga rápida HyperCharge de Xiaomi es capaz de cargar una batería de 4.000mA por cable a 200W al completo en 8 minutos, y de forma inalámbrica a 120W en 15 minutos.



La compañía destacó esta solución con una versión personalizada del Mi 11 Pro, pero por el momento no se ha introducido en ningún dispositivo comercial, ni siquiera en el Mix 4 que se ha presentado esta semana y que integra la solución de carga rápida por cable de 120W.



Según ha compartido Gizmochina, la compañía tiene planeado iniciar la producción masiva de la carga rápida de 200W el próximo año, según indican en MyDrivers, donde también apuntan a que podría llegar con el Mix 5 si mantienen la familia. Sin embargo, la carga inalámbrica de 120W no estaría tan avanzada.