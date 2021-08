Portaltic.-Honor presenta el móvil Magic3, su primer gama alta como compañía independiente con Snapdragon 888+ y Google

12-08-2021 Honor Magic3 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA HONOR



MADRID, 12 (Portaltic/EP)



Honor ha presentado este jueves su primer 'smartphone' de gama alta en su nueva etapa como compañía independiente de Huawei, el nuevo Honor Magic3, con el procesador de gama alta Snapdragon 888+, el más potente de Qualcomm, y acceso a los servicios de Google en sus tres modelos: Magic3 estándar, Pro y Pro+.



Tras el veto a Huawei que impide que utilice los servicios de Google en sus nuevos dispositivos desde mediados de 2019, el gigante asiático vendió su submarca joven Honor a finales de 2020 para que esta se constituyera como independiente y pudiera seguir usando los servicios de Google y otras empresas estadounidenses en sus dispositivos. La marca ya anunció que en agosto volvería al mercado español con una nueva estrategia ya no centrada en jóvenes.



Honor ha celebrado un evento en línea este jueves en el que ha presentado de forma global su nuevo Magic3, el primer terminal de gama alta que llega a su nuevo catálogo independiente -tras la serie de gama media alta Honor 50.



NUEVA ESTRATEGIA DE HONOR



George Zhao, CEO de Honor, ha recordado en el evento que la serie Honor Magic debutó en 2016 como el primer teléfono con funciones de IA, y ha destacado "las dificultades y el desafío" que supusieron para la marca el veto de Estados Unidos.



Honor cuenta hoy con 10.000 empleados en todos el mundo, más de la mitad del departamento de investigación y desarrollo, y 100 laboratorios responsables de más de 5.500 patentes. La marca se ha comprometido a seguir desarrollando como pilares la IA móvil, seguridad, rendimiento, fotografía, telecomunicaciones y diseño.



El catálogo de móviles de la marca comenzará estando dividido en tres familias: por un lado las series principales de Honor, como los nuevos Honor 50; la gama alta de Honor Magic; y por último la gama media Honor X.



La compañía china ha anunciado también su nueva imagen de marca, con el lema 'Go beyond', y sus nuevos acuerdos con socios en más de 50 países, incluida España, en los que Honor volverá a tener presencia global.



HONOR MAGIC3



El nuevo buque insignia Magic3 ha adoptado una filosofía de diseño simétrica para sus dos modelos: Magic3 estándar y Magic3 Pro, en ambos casos con una cámara principal rodeada de un módulo circular que sigue la proporción áurea.



Magic3 dispone de una pantalla en material OLED de 6,76 pulgadas con bordes curvos de 86º y solo 0,55mm de borde en la parte superior del marco. Tiene una tasa de refresco de 120 Hz con 1.070 millones de colores y soporte para HDR10+ y DCI-P3.



El dispositivo cuenta con certificación contra el agua y el polvo IP68, sumergible a 1,5 metros durante 30 minutos. Su diseño está inspirado en la 'hora mágica' del atardecer y el amanecer, en la que ya es de noche pero aún hay luz natural, con colores azul Blue Hour y dorado Golden Hour. Se añaden también versiones clásicas en blanco y negro.



A nivel de rendimiento, Honor Magic3 Pro funciona con el chip Snapdragon 888+ de cinco nanómetros, el más potente de Qualcomm, con potencia de hasta 3,0 GHz y motor de IA de sexta generación con mejoras de hasta el 30 por ciento respecto a la anterior y redes neuronales multimodales. A esto se añade soporte para datos 5G.



Como sistema del teléfono Honor ha apostado por OS Turbo X, con un 12,6 por ciento menos de tiempo de latencia de respuesta que el iPhone 12 Pro Max y que proteger el rendimiento durante más tiempo de uso. reduciendo solo un 3,8 por ciento el rendimiento después de 36 meses, mientras que la media de Android está por encima del 36 por ciento.



El sistema de memoria de Magic3 puede soportar hasta 19 aplicaciones abiertas al mismo tiempo, frente a la media de 12 en Android. La GPU proporciona también un rendimiento de 5,4 fotogramas por segundo superior al iPhone 12 Pro Max con 53,9, y una temperatura 0,5 grados menor.



El sistema de disipación de calor adopta una estructura de grafeno hexagonal que logra una reducción térmica hasta un 50 por ciento superior.



La velocidad de descarga del teléfono puede llegar a 6,1 Gbps con WiFi 6, la cifra más alta hasta el momento, según la marca. Magic3 ofrece también una batería de 4.600 mAh de capacidad, con soporte para carga rápida de 66W con cable y de 50W de manera inalámbrica.



CÁMARA



A nivel de cámara, la serie Magic3 ofrece en ambos modelos una cámara principal de 50MP del modelo Sony IMX 766, con un tamaño de pixel de 1/1,56 pulgadas y que cuenta con retratos en alto rango dinámico (HDR), función de larga exposición para capturar el cielo por ejemplo y modo macro.



Honor Magic3 estándar tiene una configuración de cámara triple formada también por una lente ultra gran angular de 13MP más un sensor monócromo de 64MP.



Honor Magic3 Pro cuenta con una cámara trasera cuádruple que añade una cámara teleobjetivo periscópica de 64MP equivalente a distancia focal de 90mm, y que proporciona también un zoom óptico de 3,5x, híbrido de 10x y digital que alcanza los 100 aumentos. La cámara ofrece un sistema láser 8x8 dToF que proporciona enfoque automático de manera rápida.



Por otro lado, la cámara delantera está compuesta por dos sensores perforados en la pantalla, con un ultra gran angular de 100 grados de rango de visión y funciones 3D centradas en el reconocimiento facial con lente ToF. También tiene soporte para pantalla activa basada en la atención, que detecta cuando el usuario la mira para no apagarse.



En el vídeo, Magic3 opta por un formato híbrido entre MP4 y el bruto RAW, con mejor calidad pero sin un tamaño de archivo excesivo, que permite más opciones de postproducción. MagicLog, por su parte, es un sensor que proporciona una profundidad de color de 10 bits, y efectos de IA cinematográficos.



Magic3 ofrece zoom de audio direccional mediante tres micrófonos omnidireccionales que detectan de dónde procede el sonido al hacer zoom de imagen. Tiene soporte para las certificaciones DTS-X y IMAX Enhanced de salas de cine, en el segundo de los casos por primera vez en un smartphone.



En cuanto al resto de características, Magic3 funciona con la capa de personalización Magic UI basada en Android, con tres temas diferentes basados en ecología y tonos de llamada basados en la canción de Honor con distintos estilos.



Introduce tres funciones de seguridad: un modo mantenimiento en el que la información sensible está cerrada para proteger al usuario cuando el móvil se está reparando; eliminación de la información de fotos, como la ubicación, cuando se comparten en redes sociales; y ocultación inteligente de mensajes, para que las notificaciones de chats y llamadas no se vean al compartir pantalla.



HONOR MAGIC3 PRO+



La serie cuenta con un tercer integrante, una versión más premium: Honor Magic3 Pro+, con un diseño ligeramente diferente del módulo de cámara con forma hexagonal redondeada, con cuatro sensores de imagen.



Honor Magic3 Pro+ ofrece pantalla y cuerpo formados por un nanocristal curvo con mayor resistencia, según la marca. La parte trasera cuenta con texturas formadas por láser en 54 procesos, en dos diseños, en color blanco y negro cerámico, con franjas verticales.



La cámara cuádruple está integrada por cuatro cámaras principales: una de 50MP angular (Sony IMX 766), una segunda monócroma de 64MP, un teleobjetivo de 64MP y otro ultra gran angular de 64MP -frente a los 13MP de los modelos estándar y Pro. También cuenta con soporte para 8x8 ToF, modo nocturno mejorado, y combinación de ocho píxeles en uno.



Honor Magic3 Pro+ está disponible en una configuración única con 12GB de RAM y 512GB por un precio de 1.499 euros.



Por su parte, Honor Magic3 se vende por 899 euros en una configuración de 8+256GB, mientras que Magic3 Pro, también de 8+256GB, tiene un precio de 1.099 euros.