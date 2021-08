Polonia/Israel.- Polonia aprueba una ley criticada por Israel al afectar a propiedades de víctimas del Holocausto

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Parlamento de Polonia ha aprobado este miércoles un proyecto de ley sobre procedimientos administrativos que ha sido condenada por el Ejecutivo de Israel, que considera que afectará a las restituciones de propiedades de víctimas del Holocausto.



La propuesta de ley polaca establece, entre otras medidas, que las decisiones administrativas ya no puedan ser impugnadas en los tribunales después de un período de 30 años, según indica la agencia DPA.



Por su parte, el ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, a condenado esta medida a través de su cuenta de Twitter. "Condeno la legislación aprobada hoy por el Parlamento polaco que daña la memoria del Holocausto y los derechos de sus víctimas", ha dicho.



"Continuaré oponiéndome a cualquier intento de reescribir la Historia y promoveré compromisos y concesiones a expensas del Holocausto del pueblo judío y los derechos de las víctimas del Holocausto", ha añadido. "Polonia sabe qué lo correcto es derogar la ley", ha considerado.



Asimismo, Estados Unidos también ha mostrado "su preocupación" por esta legislación, que según Washington, "restringe severamente el proceso para que los sobrevivientes del Holocausto y sus familias, así como otros propietarios judíos y no judíos, obtengan la restitución de propiedades confiscadas injustamente durante la era comunista de Polonia".



En un comunicado del Departamento de Estado estadounidense, el secretario de Estado, Antony Blinken, ha pedido al presidente de Polonia, Andrzej Duda, "que no firme el proyecto de ley", último paso para que entre en vigor.



"Se necesita una ley integral para resolver los reclamos de propiedad confiscada a fin de brindar cierto grado de justicia a las víctimas (...) lo que beneficiaría a muchos ciudadanos polacos, así como a personas que se vieron obligadas a abandonar Polonia durante y después de la Segunda Guerra Mundial", ha considerado.