Opositor venezolano afirma que la negociación será para "luchar por democracia"

Caracas, 11 ago (EFE).- El opositor venezolano y exdiputado Stalin González, designado como uno de los representantes para la negociación con el Gobierno de Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que irán a México, sede de dicho proceso, para "luchar por espacios de democracia".

"Buscar soluciones a la crisis que vive nuestro país es una necesidad que está por encima de todo. El mejor camino es trabajar sobre todos los mecanismos constitucionales. Vamos a México a luchar por espacios de democracia, para que los venezolanos podamos elegir nuestro destino", escribió González en su cuenta de Twitter.

Agregó que México es hoy un lugar para debatir, conciliar y construir salidas a la "emergencia humanitaria compleja que vivimos".

"Nuestro país requiere que trabajemos de forma coordinada y bien, con respeto y asumiendo todo de manera responsable. Evitemos la política de 'hechos cumplidos' o de estrategias superpuestas, por el bien de este proceso", expresó.

El exdiputado señaló que las negociaciones, acuerdos humanitarios y políticos permitirán avanzar hasta "lograr condiciones con las que concretemos un cambio político definitivo y sostenible en el tiempo".

También dijo que las elecciones regionales y locales del próximo 21 de noviembre, no son unos comicios más, "sino una oportunidad para lograr la participación de todos los sectores, para organizarnos con y para la gente, para garantizar confianza en el voto como instrumento de lucha y para recuperar espacios".

Asimismo, el secretario general del partido Primero Justicia (PJ), del que el líder Henrique Capriles forma parte, Tomás Guanipa, aseguró, tras su designación como otro de los delegados de la negociación, que hará "todo el esfuerzo necesario para que este proceso sea útil para la libertad de los venezolanos".

"Hoy asumimos nuevos retos, que van desde la negociación para lograr una salida a la crisis que hoy vive Venezuela así como impulsar la lucha por el derecho de los venezolanos a elegir", dijo en su cuenta de Twitter.

Guanipa, quien fue designado por Juan Guaidó como su representante en Colombia, anunció su renuncia a este cargo.

El líder opositor de Venezuela Henrique Capriles dijo previamente que las negociaciones en México serán entre el Ejecutivo de Nicolás Maduro y la oposición, y no entre dos Gobiernos, tal y como ha especulado parte del antichavismo, que dice ostentar una "presidencia interina".

"El proceso de negociación es entre la oposición y Maduro, no es entre dos Gobiernos, es entre el Gobierno de Maduro que controla el poder y nosotros que somos la oposición", dijo Capriles en una rueda de prensa.

La oposición venezolana busca en este proceso "condiciones" para participar en elecciones "libres, justas y transparentes", la liberación de presos políticos y la entrada de ayuda humanitaria.

Por su parte, Maduro exige que, además del levantamiento de sanciones, se incluya el "reconocimiento de las autoridades legítimas de Venezuela", la "renuncia a la violencia" y "que se incorporen todas las oposiciones".