Nathy Peluso arrasó en Marbella jaleada por un público loco por su música

La cantante argentina Nathy Peluso comienza su gira por España con un concierto en el festival Starlite, este jueves en Marbella. EFE/Antonio Paz

Marbella (Málaga), 12 ago (EFE).- Enfundada en un ajustado mono de brillantes colores, la argentina Nathy Peluso arrasó en el escenario de Starlite Catalana Occidente en Marbella (Málaga) jaleada por un público mayoritariamente joven, loco por su música y que estalló en aplausos al verla.

Su atrevida estética, que algunos asemejan a la de su admirada Amy Winehouse y otros a La Rosalía, y su arrolladora personalidad en el escenario no dejaron indiferente a ninguno de los presentes, que hubieran arrancado a bailar si la situación actual -y el personal del festival- lo hubiese permitido.

El concierto marbellí de la gira “Calambre”, su último trabajo, arrancó con “Celebré” y “Sana Sana”; y tras ellas, “Buenos Aires”, un tema con el que la artista argentina -nacida en Luján, Buenos Aires- hacía un guiño a la ciudad que la vio crecer.

SENSUAL Y AGRESIVA

Llegó el turno de “Trío”, tema que introdujo como si de una historia personal se tratase; y luego sonaron los acordes de “Natikillah” y “Puro Veneno”, cuyas letras acompañó con un baile mezcla de sensualidad y agresividad.

Sonaron también “Sugga”, “Llámame” y “Hot Butter”; y la esperada “La Sandunguera”, que provocó un clamoroso aplauso -brazos al aire- y el griterío de un joven publico dispuesto a darlo todo.

Con “Nasty Girl” y “Amor Salvaje” se repitió lo sucedido con los temas anteriores y luego continuó con “Arrorró” y “Croashe”, nombre del sencillo que lanzó hace unos años después de su primer álbum, “Esmeralda”, convertido en un himno que cantó el auditorio al completo.

Esta intérprete de personalidad histriónica, que destaca por su capacidad para mezclar estilos musicales muy diferentes, no en vano creció escuchando a artistas como Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Thalia o Atahualpa Yupanqui, derrochó entusiasmo en su actuación.

MUY CÓMODA EN EL ESCENARIO

Se notaba que la argentina, afincada en Madrid, ciudad a la que llegó tras un amor que quedó atrás, se encontraba cómoda en el escenario, aclamada por un público completamente entregado y que coreaba su nombre a cada rato.

La combinación de movimientos y miradas provocadoras con gestos duros y bruscos fue, sin duda, la tónica de un concierto que duró dos horas y en el que Nathy Peluso derrochó energía y “sudó la camiseta”.

Entre el público, caras conocidas de la televisión y la moda como la presentadora Susana Griso o la modelo argentina Valeria Mazza junto a sus hijos, que cantaron y aplaudieron cada canción de la artista, referente indiscutible de los gustos musicales de gran parte de la bautizada como “Generación Z”.

En el auditorio se dieron cita cientos de jóvenes como Jesús David Borrego, Mari Carmen Quirós o Juan Jesús Valderrama que, desde Estepa (Sevilla) no dudaron en viajar a Marbella para disfrutar de la música de una versátil compositora que apuesta por la fusión de los ritmos más variopintos.

MANUELA Y LUCÍA, VESTIDAS COMO SU ÍDOLO

También Manuela Vidriales y Lucía Cano, de Madrid, viajaron a Marbella ataviadas con sendos conjuntos de alegres colores que ellas mismas han realizado para la ocasión al estilo de Nathy Peluso y que incluía lentillas de distintos colores en homenaje a la diva argentina.

Llegó el momento del adiós y la artista se despidió entre gritos y lágrimas de sus entusiasmados seguidores; se apagaron las luces y la cantante abandonó el escenario para, pasados unos minutos en los que el batir de palmas no cesó, regresar caminando a gatas y comenzar con los esperados temas de regalo.

“Delito”, “Business Woman”, “Mafiosa” y “Agarrate” fueron las canciones elegidas para el final de fiesta de una velada que la propia cantante calificó como “noche mágica”.