Mir sobre Maverick Viñales: "No es mi guerra, ya tengo bastantes problemas"

EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI/Archivo

Spielberg (Austria), 12 ago (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), segundo en el pasado Gran premio de Estiria de MotoGP, ha señalado sobre la noticia de la ausencia de Maverick Viñales, descartado por su propio equipo, que no es su guerra y que bastantes problemas tiene ya.

"¿Si me ha sorprendido? A ninguno de los que estamos en este mundo nos ha sorprendido que pueda pasar algo así, pero a mí me da un poco de pena que se haya llegado a este extremo y yo tampoco me sé toda la historia y no es mi papel ahora juzgar a nadie; no es mi guerra. Ya tengo bastantes problemas", recalcó Mir.

En lo estrictamente deportivo, Joan Mir dijo tener ganas "de empezar otra vez en Austria, pues es un circuito que me gusta y en el que el fin de semana pasado logré ser rápido, competitivo y quedarme cerca de la victoria".

"El objetivo para este fin de semana es el mismo, intentar ser competitivos desde el principio, entender más las nuevas piezas que nos llegaron para la moto y mejorar un poquito más", explicó el piloto de Suzuki.

Joan Mir sonrío cuando le colocaron entre los aspirantes al titulo y destacó que le gustaría "que fuera así, porque querría decir que sólo somos dos en la pelea por el título, pero creo que siempre hay alguna Ducati veloz y que hay que contar con alguna para el podio o la victoria".

"Zarco parece que es el más constante de todos. Veremos qué pasa. Me gustaría que fuera así porque es más fácil luchar contra uno que contra cinco", recuerda Mir.

En cuanto al trabajo para el fin de semana reconoce que "no hay mucho para mejorar, pero creo que nadie tiene mucho margen de mejora, pero sí que me espero mejorar un poquito, porque recibimos el dispositivo el fin de semana pasado y tenemos que entenderlo y ajustarlo más. Entender cuándo usarlo y cuándo no".

"No nos fue mal, pero tenemos margen, y también jugarán un papel importante las condiciones de la pista pues hay que ser igual de fuertes si hay más o menos adherencia", continuó Mir.

En cuanto al cambio de compuestos de Michelin de la primera a la segunda carrera, Joan Mir explicó que la marca francesa "trajo unos neumáticos que pensó funcionarían, y un compuesto de ellos ha hecho que una fábrica pueda estar en peligro montando este neumático".