"Minute of Islands", una emotiva aventura con magia de cómic

La vida en familia puede ser muy agradable, pero la falta de armonía entre sus miembros puede causar muchos problemas. Este es, entre otros, el tema en torno al cual gira la narrativa de "Minute of Islands", un nuevo juego de plataformas y puzles de los desarrolladores alemanes de Studio Fizbin. La joven Mo vive en un pequeño archipiélago atacado por unas esporas tóxicas que están tomando lentamente el control de las islas. Solo las máquinas de los gigantes que las habitaban antiguamente pueden protegerlas de la destrucción. La misión de Mo es despertar a los gigantes y hacer que las máquinas vuelvan a funcionar para así salvar también a su familia, con la que mantiene una relación algo tensa. La herramienta principal de Mo es una "vara omnidireccional", con la que puede redirigir energía a diferentes lugares para que las máquinas vuelvan a funcionar. Esta ayuda a los jugadores a activar varios mecanismos y así encontrar las soluciones a los numerosos acertijos del juego. Sin embargo, lo más llamativo de "Minute of Islands" son los gráficos. Su estilo dibujado a mano hace que el juego se parezca un poco a un cómic animado. En lugar de conversaciones entre los personajes, una voz en "off" guía al jugador a través de la emotiva historia del juego, en la que Mo tiene que aprender a lidiar con las elevadas expectativas de su familia, y así, al final, sanar no solo su tierra natal sino recuperar el vínculo con sus seres queridos. "Minute of Islands" está disponible para su descarga para PC, Mac, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch. dpa