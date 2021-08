Marathón y Motagua comparten liderato del Apertura en segunda fecha

Kervin Arriaga (d) del Marathón remata el balón ante la marca de Bryan Barrios (i) de la UPN durante un partido por la jornada dos del Campeonato Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras, disputado hoy en el estadio Yankel Rosenthal de la ciudad de San Pedro Sula (Honduras). EFE/Jose Valle

Tegucigalpa, 11 ago (EFE).- El Marathón vapuleó por 5-1 al Universidad Pedagógica y asumió el liderato del torneo hondureño Apertura, que comparte con el Motagua, en el inicio de la segunda jornada.

Los locales del Marathón, que tienen como timonel al uruguayo Martín García, dieron temprano un golpe de autoridad ante los universitarios, que pudieron haber perdido por un marcador mucho más abultado, de no haber sido por su portero, Bryan Ramírez, pese a que encajó cinco goles.

Ovidio Lanza, Kevin Arriaga, Isaac Castillo, Frelys López y el uruguayo Mathías Techera anotaron los goles del Marathón, mientras el del Universidad Pedagógica lo hizo Ted Bodden.

El triunfo fue el segundo del Marathón en los dos partidos que ha disputado, y mantiene su ventaja ante el Motagua solamente por diferencia de goles.

El Motagua, que desde hace siete años tiene como técnico al argentino-hondureño Diego Vázquez, se impuso por 1-0, de visita, ante el Victoria que debutó en el Apertura luego de su ascenso a la primera división, la que había dejado en 2016 cuando descendió a segunda.

El Victoria jugó mejor en el primer tiempo, cuando creó unas pocas ocasiones de anotar, pero sus delanteros no fueron certeros en el remate final.

El Motagua mostró su característico juego de llegar por las bandas con centros al área, pero la buena defensa y marca personal que hizo el Victoria, que tiene un juego pendiente con el Real España, le impidió un triunfo por un marcador más amplio.

El gol del Motagua fue anotado por el argentino Gonzalo Klusener, después de recibir un pase de Walter Martínez, quien recuperó una pelota entre dos defensas del rival por la banda izquierda.

En los últimos tres minutos del partido el Victoria creó tres jugadas de peligro, pero el Motagua supo defenderse y cerró con un segundo triunfo, con cuatro goles en dos juegos, cero en contra y segundo en la tabla con seis puntos.

En Tegucigalpa, el Olimpia, último campeón, rescató un juego que perdía por 0-1 desde el minuto 61 ante el Real España, con gol del argentino Ramiro Rocca, de penalti.

El juego se dio para los dos equipos, un Real España dirigido por el mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez, y un Olimpia con el argentino Pedro Troglio, con quien ha ganado los últimos tres campeonatos, de forma consecutiva.

El Real España no soportó la presión del Olimpia en busca del empate, que llegó en el minuto 90 por medio de Jerry Bengtson.

En el cuarto partido de la fecha, el Real Sociedad, en casa, empató a 3-3 con el Vida.

El Vida siempre estuvo en ventaja ante su rival anfitrión, que también necesitaba sumar porque venía de perder por 3-0 ante el Olimpia, en el juego de la primera fecha.

El Vida sumó su segundo empate en lo que va del torneo, el primero, 1-1, ante el Universidad Pedagógica.

La jornada se completará este jueves con el partido entre el Platense, que viene de perder por 3-0 ante el Motagua, y el Honduras Progreso, que también cayó, por 2-1, contra el Marathón, en el inicio de la competición.