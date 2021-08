La variante delta provoca la cuarta oleada de la pandemia en Canadá

En estos momentos, un 81,6 % de los canadienses que están autorizados a recibir la vacuna anticovid tienen al menos una dosis y un 71,1 % ha recibido el esquema completo, unos 23,6 millones de personas. EFE/Osvaldo Ponce/Archivo

Toronto (Canadá), 12 ago (EFE).- Las autoridades sanitarias canadienses dijeron este jueves que la variante delta del coronavirus provocó el inicio de la cuarta oleada de la pandemia en el país, con un aumento del 12 % de las hospitalizaciones en la última semana.

La directora médica de Canadá, la doctora Theresa Tam, afirmó durante una rueda de prensa que los datos muestran que el país vive un nuevo auge de contagios con 13.000 casos activos, el doble que hace dos semanas.

Tam añadió que la media de nuevos casos en los últimos días es de unos 1.500, la mayoría de ellos en personas de entre 20 y 39 años de edad y que no están vacunadas contra la covid-19.

La directora médica de Canadá recalcó que aunque la variante delta es más contagiosa, el esquema completo de las vacunas proporciona "una sustancial protección" y que "la gran mayoría de los casos y hospitalizaciones son de aquellos que no están totalmente vacunados".

De media, 511 pacientes con covid-19 son tratados a diario en los hospitales del país por la enfermedad, un 12 % más que la semana pasada, y 206 personas están ingresadas ahora en unidades de cuidados intensivos, un número que no ha sufrido grandes cambios en las últimas semanas. El número de muertes es de 7 al día.

En estos momentos, un 81,6 % de los canadienses que están autorizados a recibir la vacuna tienen al menos una dosis y un 71,1 % ha recibido el esquema completo, unos 23,6 millones de personas.

Las autoridades canadienses han revelado que casi 22 millones de dosis de las vacunas contra la covid-19 están almacenadas en el país, de los que 10 millones de dosis son parte de la reserva nacional y el resto son inyectables que han sido entregados para su uso, pero no administrados.

Este jueves, la ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Karina Gould, anunció que el país donará 10 millones de dosis adicionales de la vacuna de Johnson & Johnson a países de ingresos bajos y medios. Canadá ya había anunciado con anterioridad que compartiría otros 30 millones de dosis.

Por otra parte, el miércoles, el Gobierno canadiense dijo que está preparando un documento para los canadienses que viajen al extranjero, que certificará que han sido inmunizados contra la covid-19 con una de las cuatro vacunas autorizadas hasta el momento por el país: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson.