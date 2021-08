La ola de calor llega a Francia con picos de 40 grados

Le Broc (Francia). EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

París, 12 ago (EFE).- La ola de calor que desde el miércoles ha afectado a España llegó este jueves a Francia, donde se esperan picos de 40 grados en el sureste del país y una veintena de departamentos están bajo vigilancia por altas temperaturas.

El organismo meteorológico Météo France indicó en sus previsiones diarias que este episodio no será extremo y que proseguirá hasta el fin de semana, domingo incluido.

En los dos departamentos donde se ha pedido extremar particularmente la vigilancia, el de Drôme y el de Alpes de Haute Provence, las temperaturas mínimas rondarán los entre 17 y 21 grados, unos cuatro o cinco grados por encima de lo habitual en estas fechas.

En el resto de departamentos colocados bajo alerta las mínimas serán incluso más elevadas, de 17 a 25 grados, principalmente cerca del litoral o en las ciudades, con máximas de 34 a 38 grados en Midi Pyrénées y de 37 a 40 en la Provenza.

Météo France apuntó que este fenómeno no es destacable en un periodo estival, pero recalcó que requiere una vigilancia particular por parte de personas sensibles o expuestas, debido también a que en el inicio del verano las temperaturas han sido inferiores a lo normal.