JJ.OO/Kárate.- Talavera se rinde ante la campeona olímpica Sandra Sánchez

TOLEDO, 12 (EUROPA PRESS)



La Corporación municipal del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha recibido a la medalla de oro y campeona olímpico en Tokio 2020, la karateka Sandra Sánchez, en un día en el que la alcaldesa, Tita García Élez, ha dicho "quedará grabado con letras de oro en la historia de Talavera".



Otra jornada especial que sucede a la recepción de este míércoles del diploma olímpico Francisco Cubelos y que se completará con el tercer talaverano en liza en la capital nipona, el triatleta Fernando Alarza, ha recordado en nota de prensa el Consistorio.



"Nuestra Sandra Sánchez es ya la mejor karateka de la historia y se ha consagrado en el olimpo de esta disciplina en el mismo país que vio nacer este arte marcial", ha continuado la regidora talaverana en su intervención. Igualmente, ha destacado la "humildad y el compañerismo de la deportista", quien se ha acordado de Cubelos y Alarza para compartir su medalla con ellos.



En los mismos términos, García Élez ha señalado que Sandra es "un ejemplo de mujer fuerte que a base de tesón y trabajo ha llegado a la excelencia en su deporte", una disciplina de gran dificultad que pone de relieve la "fuerza imparable" de la motivación de la karateka.



Consciente de todo ello, ha apuntado a lo difícil que es estar en lo más alto del podio durante tantos años y, sobre todo, mantenerse arriba y conseguir el oro olímpico con la misma ilusión; algo que "solo pueden hacer las elegidas, y tú eres una de ellas".



Así lo ha manifestado durante la bienvenida que ha dado a la karateka talaverana, así como a su marido, entrenador y seleccionador nacional de katas, Jesús del Moral, en la Puerta Noble del Ayuntamiento.



La alcaldesa ha comparado a Sandra Sánchez con leyendas de la historia del deporte español como Rafael Nadal, Severiano Ballesteros, Miguel Induráin o Blanca Fernández Ochoa; todos ellos ejemplos de valores como la "superación, el espíritu deportivo, fuerza mental o resiliencia", este último muy de moda y que conjuga la resistencia y el tiempo, buscando la perfección sin ceder al desaliento.



En la misma línea, ha sostenido que Sandra Sánchez representa "lo mejor de esta tierra: fortaleza, resistencia, tesón, cercanía y simpatía", cualidades estas últimas que también ensalzan las medallas a una "deslumbrante personalidad y belleza interior" y que son méritos propios que superan el terreno deportivo.



La regidora talaverana ha dicho de la campeona olímpica que es una de las grandes embajadoras de Talavera de la Reina por el mundo, habiendo conseguido que los talaveranos se sientan "más orgullosos, aún, de serlo; de pertenecer a la misma tierra que hizo de ti una campeona del deporte y de la vida".



Para finalizar, ha agradecido a la karateka ese logro olímpico en nombre de toda la ciudadanía, al tiempo que ha recordado que el próximo mes de septiembre se brindará a los tres olímpicos un "gran homenaje", un reconocimiento "por todo" lo que les han hecho "sentir y disfrutar".



Del mismo modo, ha trasladado a la deportista todo el calor y apoyo que siempre va a tener de sus vecinos y vecinas . "Te queremos, respetamos y admiramos"; ha asegurado.



Por su parte, Sandra Sánchez ha agradecido el acto. "Saber que a través de mi trabajo he conseguido aportar un poco de felicidad a tanta gente, me hace sentir muy bien", ha resumido, admitiendo que se le han saltado las lágrimas viendo como muchos vecinos y vecinas se han emocionado con ella.



No se ha olvidado de sus compañeros olímpicos, Cubelos y Alarza, así como ha puesto en valor que más allá de la medalla, hay mucho "trabajo detrás de cada entrenamiento". Su entrenador ha mostrado la satisfacción por este logro olímpico y ha dicho que esta ciudad es ahora mismo "Talavera de las Reinas".