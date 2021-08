JBS busca expandirse en sector pesquero, reporta ganancia récord

(Bloomberg) -- JBS SA, el mayor productor de carne del mundo, desea captar más empresas pesqueras en un esfuerzo por agregar productos de mayor margen a su cartera.

El gigante brasileño de la carne quiere acelerar la “curva de aprendizaje” que comenzará con el acuerdo de compra del productor de salmón australiano Huon Aquaculture Group, anunciada la semana pasada. Después de eso, quiere acelerar su participación en el segmento de rápido crecimiento, dijo en una entrevista el director ejecutivo, Gilberto Tomazoni.

“Nuestro objetivo es convertirnos al menos en uno de los tres mayores productores a nivel mundial”, señaló, y agregó que la mayoría de los activos atractivos en este segmento se encuentran en Noruega, Chile, Canadá y Escocia.

El ejecutivo desestimó las preocupaciones de que el acuerdo con Huon fracase después de que el magnate minero Andrew Forrest acumulara una participación en el productor de salmón lo suficientemente grande como para bloquearlo. La estrategia de Forrest de “bienestar animal y producción más ecológica también son una prioridad para JBS“, dijo Tomazoni, y JBS no considera que este hecho represente un obstáculo para la compra.

La compañía, que ha invertido 11.500 millones de reales (US$2.200 millone) desde 2020 en adquisiciones, incluida la operación de Huon por US$314 millones, tiene recursos disponibles para continuar su ola de compras al mismo ritmo o incluso más rápido sin comprometer su apalancamiento, dijo el director financiero, Guilherme Cavalcanti, en la misma entrevista.

JBS obtuvo la mejor ganancia de su historia en el segundo trimestre, con 4.400 millones de reales. El apetito por la carne de vacuno en Norteamérica compensó los problemas operativos en Brasil, donde la división de pollo del grupo, Seara, ha luchado para hacer frente a los altos costos de los cereales, mientras que sus márgenes de la carne de vacuno se han visto reducidos por el alza de los precios del ganado. En el último trimestre, las ganancias antes de partidas de Seara cayeron 25% en comparación con el año anterior. El resultado operacional de la unidad brasileña de carne de vacuno se desplomó 63%.

Se espera que los precios de los cereales se mantengan altos en el corto plazo debido a las bajas existencias finales y la creciente demanda de biocombustibles, dijo Tomazoni. En el trimestre anterior, los resultados de Seara también se vieron afectados por la suspensión de las importaciones de aves de corral de Arabia Saudita a principios de mayo.

El flujo de caja libre de la compañía cayó 66% en el trimestre en términos anuales, principalmente debido a la falta de espacio en los buques portacontenedores. La desaceleración de los envíos aumentó los inventarios en 3.000 millones de reales, dijo Cavalcanti.

El caos logístico, que ha afectado las exportaciones de muchos países, así como al café y la celulosa brasileños, redujo los márgenes del segundo mayor productor de carne de vacuno, Marfrig Global Foods SA, y alargó el tiempo de tránsito de los cargamentos del exportador de carne vacuna Minerva SA en el último trimestre.

