Isa Pantoja desvela por qué no asistió al concierto de su madre

06-08-2021 Isa Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Han hecho falta cinco días para que Isa Pantoja de su opinión sobre la comentadísima reaparición de Isabel Pantoja en Jerez después de año y medio sin subirse a une escenario. Un concierto que sigue dando mucho que hablar y en el que, según muchos, la tonadillera mandó mensajes 'envenenados' a su hijo Kiko Rivera, a su nuera Irene Rosales, y a algunos de sus antiguos amigos, como Luis Rollán o Raquel Bollo.



Recién llegada de unas divertidas vacaciones en Galicia con Asraf Beno - motivo por el que se perdió la vuelta a los escenarios de su madre - Isa se ha sentado en 'El programa del verano' para confesar qué le pareció la reaparición de su progenitora, qué piensa del zasca que Kiko lanzaba a su la tonadillera a través de redes sociales aplaudiéndola como artista pero asegurando que como madre y persona ya es otra cosa, y si ha podido hablar con alguno de los dos en los últimos días.



"Que mi madre es una artista como dijo mi hermano ya lo sabemos y tenía muchas ganas de volver a los escenarios", aseguraba Isa después de ver un vídeo en el que le mostraron los momentos del concierto. "Cuando interpreta las canciones si se siente identificada le sale así (por los mensajes que podría haber enviado indirectamente a Kiko). Esas canciones están escritas desde hace muchísimo tiempo, pero se nota que lo está diciendo porque lo siente de verdad", ha señalado, mostrándose de acuerdo con los que creen que algunos de los dardos de la tonadillera - como cuando aseguró que había cantado muchas nanas o confesando que ya estaba muy cansada - tenían a su hijo como claro destinatario.



Además, Isa ha aclarado por qué, a pesar de su reciente llamada a su madre con motivo de su 65 cumpleaños, decidió no asistir al concierto: "No fui porque tenía mi billete, pero tenemos una conversación pendiente y no creo que sea el momento para hablar con ella en un concierto como si nada hubiese pasado", ha asegurado, admitiendo que le hubiese hecho "ilusión" ir porque es una "fan incondicional". "Me encanta, me se todas sus canciones y en mi coche se escucha a mi madre", ha revelado, no sin dejar claro que "una cosa es eso y otra es que necesito una conversación con mi madre. Y no es una excusa para no haber ido".



"Mucha gente me dijo que por qué no había llevado a Albertito. Sé que si voy le va a dar alegría, vamos a estar como siempre y yo no necesito eso. Mi hijo necesita estar con su abuela, no con un montón de fans. Además el niño no está conmigo, está con su padre, que son las vacaciones que tiene con él", ha añadido, explicando su llamativa ausencia en la reaparición de su madre después de año y medio sin subirse a los escenarios.



Aclarando que "mi madre no me ha invitado pero tampoco hace falta que me invite para ir aunque si me hubiese llamado a lo mejor hubiese ido aunque no me gusta el postureo", Chabelita ha confesado que todavía no ha telefoneado a la tonadillera para felicitarla por su exitoso concierto. "No voy a decir el contenido de lo que hablé con ella en su cumpleaños, pero hace falta algo más. Y para escribir lo que escribió mi hermano en Instagram yo no lo voy a hacer...", ha afirmado, asegurando que no se esperaba que Kiko publicase un mensaje felicitando a la Isabel Pantoja artista pero dejando claro que como madre y persona ya es diferente. "Me sorprendió. Al principio cuando vi que mi hermano la felicitaba me emocioné y pensé 'van a hacer las paces y todo', pero cuando ya vi lo de como madre es otra cosa dije ay... Pero mi hermano es séper impulsivo y todo lo que piensa lo dice", ha apuntado Isa.



Como no, la menor de los Pantoja también ha comentado el mensaje - sin destinatario claro - que Kiko enviaba por Instagram. "Eres una pelota y lo sabes" publicaba el Dj, haciendo que muchos diesen por hecho que lo decía por su prima Anabel Pantoja. Algo que también se le pasó por la cabeza a la propia Isa "porque sé que no están bien del todo, aunque tampoco creo que fuese por ella".



Sin entender por qué su madre está distanciada de ella aunque "no he dicho nunca nada malo", Isa ha justificado una vez más la actitud de su madre, que ha decidido afrontar los problemas aislándose de todo y de todos en su jaula dorada de Cantora: "Pienso que está mal y está mal para todos. Para nosotros, para amigos a los que hace tiempo que no ve, para mis sobrinos, mi hijo... Lo único que he dicho de ella es que me ha sobreprotegido demasiado, pero eso no es malo. Y yo no le voy a pedir a una persona que no está bien que actúe normal y por eso la justifico".



Confesando que no irá a Cantora a ver a su madre en los próximos días, Chabelita asegura que "ya no se qué hacer porque tampoco es cosa mía". "El día que yo fui para saltar la valla en el coche estaba Albertito. Me llevó Asraf. El niño no me vio y no quise decir que estaba porque quería hablar con mi madre las dos y no quería usar el chantaje emocional de está aquí Albertito. Mi madre no se encuentra preparada para ver a Alberto porque se va a poner a llorar al verlo", ha desvelado para sorpresa de todos, que hasta ahora pensábamos que en su última visita a la finca estaba sola.



Explicando el titular de su reciente exclusiva en la revista 'Lecturas', Isa se reitera en que "el niño echa de menos a su abuela porque en Cantora pasaba los veranos", pero prefiere que siga de momento así porque "mi madre está muy mal y cuando vea a mi hijo y a mis sobrinos no va a poder disimular que está mal y como les va a explicar a unos niños tan pequeños por qué está así. Hay que ponerse en su lugar" ha señalado, comprendiendo la postura de la tonadillera de no mover ficha para ver a sus nietos, a los que adora.



Sin embargo, y pese a que pueda parecer lo contrario, la joven cree que "aunque mi madre sufre más que nosotros porque una madre sufre más que su propio hijo, ella tiene una mente súper fuerte. Ella ha pasado por muchas cosas y no me queda mas remedio que entenderlo porquie ella tiene que estar mal". "Y aun así se mantiene callada, al margen. Y lanza mensajes con sus canciones porque es la única manera que tiene de expresarse", ha añadido, lamentándose que no hay nada que pueda hacer para que la tonadillera cambie su actitud.



Algo que, a todas luces, Kiko no comparte con ella. "Lo suyo es diferente. Mi hermano siempre ha estado bien con toda la familia, no como yo, hasta ahora. Él necesita una explicación, ha intentado que se la den y no llega", afirma, sin dudar que "mi hermano la echa de menos a pesar de todo y ella también le echa de menos, pero hay tal problema ahí...". "No es solo un problema de mi madre y mi hermano, sino también se mete mi tío con un proceso judicial y no se soluciona con una charla y ya está", asegura, con poca confianza de que la relación entre ambos vuelva a ser la que era después de lo que ha pasado en el último año.



Muy unida a Kiko en la actualidad, Isa también ha desvelado que la próxima semana se reencontrará con él y pasarán unos días de vacaciones - con sus respectivos hijos - en Huelva. Un trato muy distinto al que mantiene con su prima Anabel, de quien se confiesa fan tras haber visto su documental "Anabel al desnudo" pero con quien "la relación nunca ha sido demasiado cercana por nuestra diferencia de edad".